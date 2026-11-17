Цього тижня очікується лише слабка магнітна буря рівня G1, яка може тривати близько двох діб. Потужних і затяжних збурень магнітосфери синоптики не прогнозують.

Магнітні бурі в Україні цього тижня будуть слабкими - синоптики прогнозують лише можливий геомагнітний шторм рівня G1, який може тривати близько двох діб.

За даними сервісу Meteoprog, сонячна активність зараз тримається на низькому рівні. За минулу добу астрономи зафіксували лише три спалахи на Сонці, усі - класу C. Такі явища занадто слабкі, щоб помітно вплинути на магнітосферу Землі.

Які магнітні бурі можливі цього тижня

У понеділок, 16 листопада, геомагнітне поле було спокійним і не створювало жодних збурень. А от у вівторок, 17 листопада, імовірна магнітна буря рівня G1, яка може протриматися дві доби, тобто орієнтовно до 18 листопада.

G1 - це найнижчий рівень збурень за п'ятибальною шкалою магнітних бур. Такі бурі практично не впливають на техніку та електромережі, їхню дію відчувають переважно найчутливіші до погоди люди.

Чи чекати сильного шторму

Синоптики не очікують у листопаді 2026 року потужних і затяжних магнітних бур. Водночас зберігається ймовірність окремого потужнішого спалаху класу M, однак наразі він не прогнозується.

Загалом упродовж тижня сонячна активність має лишатися низькою. Тому ймовірність повторення сильних бур класу G3 і вище цього тижня мінімальна.

Як поводитися метеозалежним

Навіть слабка буря G1 може викликати в найчутливіших людей легкий головний біль, втому чи дратівливість. Лікарі радять у такі дні пити більше води, добре висипатися, гуляти на свіжому повітрі та не перевантажувати організм важкою їжею або алкоголем.

Раніше Politeka повідомляла, магнітних бур не буде щонайменше три дні.

Також Politeka повідомляла, магнітні бурі стають сильнішими через атмосферу Землі.