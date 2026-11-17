Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 18 по 24 ноября показывает резкое похолодание: максимум воздуха прогреется лишь до +10°, а минимум упадёт до +1°, то есть перепад составит 9°. Синоптики также прогнозируют осадки в четыре из семи дней.

Предыдущий прогноз с дождями и похолоданием для Харьковщины уже предупреждал о неустойчивой погоде на прошлой неделе, а новая неделя с 18 по 24 ноября принесёт харьковчанам ещё одно испытание — стремительное падение температуры и повторные осадки.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели будут колебаться от +1° до +10°, а ночные — от -2° до +8°.

В среду, 18 ноября, в Харькове и области ожидается облачная погода с прояснениями, воздух днём прогреется до +9°, а ночью охладится до +3°. Синоптики прогнозируют возможные осадки.

В четверг, 19 ноября, столбики термометров покажут самую высокую отметку недели — +10° днём, ночью же потеплеет до +8°. Небо останется облачным с прояснениями, возможны осадки.

В пятницу, 20 ноября, температура воздуха опустится до +8° днём и +3° ночью. Облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют осадки.

В субботу, 21 ноября, погода немного стабилизируется: днём +6°, ночью +5°, небо будет малооблачным, без осадков.

В воскресенье, 22 ноября, столбики термометров опустятся до +5° днём, а ночью ожидается мороз -2°. Облачно с прояснениями, возможны осадки.

В понедельник, 23 ноября, воздух прогреется лишь до +1° — это самый холодный день недели днём, ночью же температура удержится на отметке +1°. Облачно с прояснениями, без осадков.

Во вторник, 24 ноября, днём потеплеет до +2°, а ночью снова похолодает до -2°. Облачность переменная, осадков не прогнозируют.

Самым тёплым днём недели станет четверг, 19 ноября, с максимумом +10°, а самым прохладным — понедельник, 23 ноября, когда днём будет всего +1°. Перепад температур за неделю достигнет 9°. Осадки синоптики прогнозируют в среду, четверг, пятницу и воскресенье.

Из-за вероятных осадков в среду, четверг, пятницу и воскресенье стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулём из-за скользкой дороги. А учитывая резкое похолодание до +1° в понедельник и ночные морозы до -2°, харьковчанам, особенно людям преклонного возраста, следует одеваться теплее и избегать длительного пребывания на улице в вечерние и ночные часы.

Ранее Politeka сообщала, погода резко изменится: синоптики дали прогноз на неделю с 15 по 21 ноября в Харьковской области.

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