Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 18 по 24 листопада показує стрімке похолодання: максимум повітря прогріється лише до +10°, а мінімум впаде до +1°, тож перепад сягне 9°. Синоптики також прогнозують опади у чотири дні з семи.

Попередній прогноз із дощами та похолоданням для Харківщини вже попереджав про нестійку погоду минулого тижня, а новий тиждень з 18 по 24 листопада принесе харків'янам ще одне випробування — стрімке падіння температури та повторні опади.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури протягом тижня коливатимуться від +1° до +10°, а нічні — від -2° до +8°.

У середу, 18 листопада, у Харкові та області очікується хмарна погода з проясненнями, повітря вдень прогріється до +9°, а вночі охолоне до +3°. Синоптики прогнозують можливі опади.

У четвер, 19 листопада, стовпчики термометрів покажуть найвищу позначку тижня — +10° вдень, вночі ж потеплішає до +8°. Небо залишиться хмарним з проясненнями, можливі опади.

У п'ятницю, 20 листопада, температура повітря опуститься до +8° вдень та +3° вночі. Хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують опади.

У суботу, 21 листопада, погода трохи стабілізується: вдень +6°, вночі +5°, небо буде малохмарним, без опадів.

У неділю, 22 листопада, стовпчики термометрів опустяться до +5° вдень, а вночі очікується мороз -2°. Хмарно з проясненнями, можливі опади.

У понеділок, 23 листопада, повітря прогріється лише до +1° — це найхолодніший день тижня вдень, вночі ж температура утримається на позначці +1°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У вівторок, 24 листопада, вдень потеплішає до +2°, а вночі знову похолодає до -2°. Хмарність мінлива, опадів не прогнозують.

Найтеплішим днем тижня стане четвер, 19 листопада, з максимумом +10°, а найпрохолоднішим — понеділок, 23 листопада, коли вдень буде лише +1°. Перепад температур за тиждень сягне 9°. Опади синоптики прогнозують у середу, четвер, п'ятницю та неділю.

Через ймовірні опади у середу, четвер, п'ятницю та неділю варто мати при собі парасольку та бути обережними за кермом через слизьку дорогу. А зважаючи на різке похолодання до +1° у понеділок та нічні морози до -2°, харків'янам, особливо людям похилого віку, слід одягатися тепліше й уникати тривалого перебування на вулиці у вечірні та нічні години.

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