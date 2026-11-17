В Украине утвердили новый регламент работы ТЦК и полиции. Сотрудники ТЦК больше не имеют права самостоятельно задерживать мужчин, а административное задержание ограничено тремя часами.

Мобилизация до 25 лет теперь имеет четкие правила, а вместе с ними власти урегулировали и процедуру задержания. Сотрудникам ТЦК запретили самостоятельно задерживать военнообязанных на улице.

Соответствующий регламент утвердили совместным приказом Министерства обороны и Национальной полиции. Административное задержание отныне строго ограничено тремя часами, а принудительно задерживать людей имеют право исключительно полицейские.

На улицах будут работать совместные группы оповещения. Руководят такими патрулями представители ТЦК, однако в случае выявления нарушения воинского учета задержание применяет только полиция.

Где могут проверять документы

Останавливать для проверки военно-учетных документов разрешено почти везде: в скверах и парках, просто на улице, на блокпостах, на территории предприятий или по месту жительства. Однако приказ отдельно подчеркивает, что это не дает права незаконно вторгаться в частные помещения.

Что обязаны сделать при задержании

Если основания для задержания все же нашлись, отсчет трех часов начинается с момента, когда человека фактически ограничили в передвижении. Полицейский должен четко озвучить причину, объяснить право на бесплатного государственного адвоката, оформить протокол и без перерыва записывать все на нагрудную бодикамеру.

Силовые меры допускаются только в пределах, определенных законом. Транспортировать задержанного в ТЦК тоже должна только полиция и исключительно на служебном авто. Военные из ТЦК могут ехать рядом как сопровождение, но сажать человека в собственный транспорт и везти самостоятельно им запрещено.

Что происходит уже в ТЦК

В центре комплектования данные гражданина сверяют через электронный реестр «Оберіг». На месте могут обновить учетные сведения, поставить на учет, рассмотреть административное дело или выписать направление на военно-врачебную комиссию.

Каждый такой принудительный визит фиксируют отдельной справкой о доставке, которая идет отдельно от полицейского протокола. В конце каждого дня ТЦК и полиция проводят совместную сверку: считают всех задержанных и доставленных за сутки и передают отчеты руководству.

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