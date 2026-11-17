Погода в Украине меняется: на ближайшие три дня Укргидрометцентр прогнозирует дожди по большинству областей, а ночью в некоторых регионах возможны морозы.

Дожди по Украине на ближайшие дни становятся главным аспектом прогноза - Укргидрометцентр предупредил, что влажная погода охватит большинство регионов, а ночами на востоке и в Карпатах возможны заморозки.

По прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, ближайшие три дня в Украине будут влажными. Небольшие и умеренные дожди ожидаются в большинстве областей, а в западных регионах - местами значительные осадки.

Температура воздуха останется довольно умеренной для середины ноября. Ночью столбик термометра будет держаться на уровне +3...+10 градусов, а днем воздух будет прогреваться до +7...+14 градусов.

Где ночью ударят морозы

Холоднее всего будет в восточных областях, а также в Сумской и Полтавской областях. Здесь ночью температура может опускаться до 0...-5 градусов, то есть есть вероятность мороза.

Такая же картина ожидается и в Карпатах, где ночами тоже возможны минусовые отметки. Зато на юго-западе страны и в Крыму днем будет заметно теплее - до +8...+13 градусов.

Ветер преимущественно юго-восточный, в западных областях - юго-западный, со скоростью 7-12 метров в секунду. В Карпатах местами возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

Погода в Киеве и области

В столице погода также будет облачной, с прояснениями, и с дождями. Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду. Температура в Киеве ночью и днем будет держаться около +5...+7 градусов, а по области - около +2...+7 градусов.

В следующие дни в столице постепенно будет теплеть: днем температура поднимется примерно до +9, а затем и до +10 градусов. Дожди при этом могут ослабевать.

Синоптики УкрГМЦ отмечают, что ближайшие дни останутся влажными, поэтому украинцам стоит позаботиться о зонтах и более теплой одежде, особенно в регионах, где ночью ожидаются заморозки.

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