BMW объявила повторный отзыв 720 796 автомобилей в США из-за риска возгорания. Причина - неисправный электрический водяной насос, который может вызвать короткое замыкание даже в припаркованном авто.

Безопасность на дорогах для водителей остается главным приоритетом - BMW объявила повторный отзыв 720 796 автомобилей в США из-за риска возгорания. Причиной называют неисправность электрического водяного насоса, из-за которой авто может загореться даже на стоянке.

Об этом сообщает профильное издание newsauto.com.ua со ссылкой на Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA). Проблема кроется в недостаточно герметичном разъеме водяного насоса: со временем материал разрушается, влага попадает в электрические компоненты и провоцирует короткое замыкание.

Первый отзыв из-за этой неисправности BMW проводила еще в августе 2024 года. Тогда производитель попытался устранить дефект, но новые сообщения о возгораниях заставили принять дополнительные меры. В США известно как минимум о десяти случаях, которые могут быть связаны с проблемой.

Под отзыв попали седаны, универсалы, купе, кабриолеты и кроссоверы. Речь в частности о моделях 3-й и 5-й серий, а также о плагин-гибридном BMW X5 xDrive40e 2016-2018 годов. По данным производителя, в списке также модели X1, X3 и X4.

Что делать владельцам BMW

Владельцам советуют не оставлять авто в закрытых гаражах или вплотную к зданиям. Машину рекомендуют парковать на открытом пространстве, чтобы в случае возгорания огонь не перекинулся на другие объекты.

Официальные уведомления владельцам в США запланировано разослать 25 декабря 2026 года. Ремонт для машин, подпадающих под отзыв, будет бесплатным - его выполнят в официальных дилерских центрах BMW. Новый способ устранения неисправности производитель еще разрабатывает.

Как проверить, попадает ли ваше авто под отзыв

Надежнее всего обратиться к официальному дилеру BMW и сообщить VIN-код автомобиля. По нему специалисты проверят, попадает ли конкретная машина под сервисную кампанию. Особенно внимательными стоит быть владельцам авто, которые ввозили машины из США подержанными, - именно такие авто чаще всего фигурируют в отзывах.

В Украине пока не зафиксировано случаев возгорания BMW из-за этой неисправности, однако игнорировать рекомендации производителя не стоит. Следите за обновлениями сервисных кампаний и реагируйте на письма от дилера.

Ранее Politeka сообщала, за что водителям в Украине придется заплатить 510 гривен.

Также Politeka сообщала, какую ошибку водители совершают при прогреве авто зимой.