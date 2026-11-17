Специалисты Института потребительских экспертиз проверили 17 сетей украинских АЗС и выявили недолив дизеля в восьми из них - это почти 47% заправок. В худшем случае недолив достиг 2%, поэтому литр дизеля обходится водителю дороже, чем указано в чеке.

Цены на топливо на украинских АЗС на этой неделе снова оказались в фокусе, и дело не только в цифрах на табло. Специалисты Института потребительских экспертиз проверили 17 сетей заправок и выяснили, что почти половина из них не доливает дизель - водители фактически платят за топливо, которое не попадает в бак.

Во время исследования точность отпуска измеряли непосредственно на колонках. Операторов разделили на три группы: те, кто наливает с избытком, те, кто работает в пределах допустимого отклонения, и те, кто недоливает более 0,5%. Именно последних оказалось больше всего - восемь из 17 сетей, то есть около 47%.

Самый большой недолив зафиксировали на OVIS - 2%. При цене 106 гривен фактическая стоимость литра там составляет 108,12 гривни. В БРСМ-НАФТА показатель достиг 1,75% - вместо 102,90 гривни литр обходится в 104,70.

На VST в Одессе выявили 1,65% - это 105,61 гривни вместо 103,90. В красную группу также попали ДНІПРОНАФТА и MARKET (по 0,95%), ДИЗЕЛЬ-ДИСКОНТ (0,85%), MANGO (0,75%) и MARSHALL (0,70%). Из-за таких отклонений реальная цена литра вырастает на 73-99 копеек.

На практике это ощутимые потери. При заправке 50 литров двухпроцентный недолив означает потерю около одного литра топлива. Для грузовика с баком на 500 литров это уже примерно десять литров, за которые заплачено, но которых в баке нет.

В то же время не все оказались в антирейтинге. Четыре сети отпустили больше дизеля, чем было оплачено на кассе, а еще пять работали в пределах контрольного порога без существенных отклонений.

Как проверить, не доливает ли заправка

Точно измерить недолив в домашних условиях сложно, но способы защититься есть. Обращайте внимание на табличку на колонке: там указана дата последней поверки, а сама колонка должна быть опломбирована.

Если подозреваете недолив, обратитесь с жалобой в Госпродпотребслужбу - она вправе провести контрольную закупку и проверку оборудования. Сохраните чек: он пригодится при возможном разбирательстве.

Расхождение само по себе еще не доказывает умышленного обмана. Причиной может быть неправильная калибровка колонки или вмешательство в ее работу, а для окончательного вывода нужна техническая экспертиза. Отдельная проблема - нехватка инженеров для ремонта и настройки колонок: потребность выросла из-за повреждений АЗК в результате обстрелов.

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