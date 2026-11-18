Правительство уточнило правила дополнительного вознаграждения для военных, которые после освобождения из плена более 30 дней находились на стационарном лечении. Размер - 50 тысяч гривен в месяц, пропорционально времени лечения.

Выплаты военным за службу, отпуск и лечение снова уточнили - Кабмин расширил порядок начисления дополнительного вознаграждения тем, кто после освобождения из плена нуждается в длительном стационарном лечении. Размер выплаты составляет 50 тысяч гривен в месяц.

Изменения предусмотрены постановлением Кабинета Министров №1405 от 11 ноября 2026 года. Документ уточняет пункт 1³ постановления №168, регулирующий это дополнительное вознаграждение, сообщает медиапортал «Ветеран».

Кто имеет право на деньги

Дополнительное вознаграждение предусмотрено военнослужащим, которые сразу после освобождения из плена находятся на стационарном лечении более 30 календарных дней. Причиной лечения могут быть заболевание, травма, ранение, контузия или увечье.

Учитывается также медицинская и реабилитационная помощь в стационарных условиях, включая время перемещения между медицинскими учреждениями. Сам факт возвращения из плена без выполнения условий по лечению права на доплату не дает.

Правила распространяются и на полицейских, а также на лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины.

Что изменилось в ноябре

Постановление №1405 прямо уточнило: 50 тысяч гривен начисляют пропорционально времени стационарного лечения или реабилитации. То есть это месячный размер вознаграждения, а за неполный месяц сумма будет зависеть от количества оплачиваемых дней.

Отдельно правительство урегулировало выплаты тем, кто в период с 15 ноября 2025 года по 10 июля 2026 года сразу после освобождения из плена находился или продолжает находиться на стационарном лечении более 30 дней. Средства за этот период должны выплатить части, на обеспечении которых находился или находится человек.

Основанием для выплаты определено выписка из медицинской карты стационарного больного. Пункты изменений о пропорциональном расчете и предыдущем периоде применяются со дня вступления в силу Закона №4632-IX - 15 ноября 2025 года.

Какие документы нужны

Потребность в длительном стационарном лечении определяет военно-врачебная комиссия. Ее осмотр должен состояться не позднее чем через 30 календарных дней от начала лечения.

Постановление ВВК является основанием для сохранения обеспечения и выплаты вознаграждения на определенный ею срок, но не более чем на 12 месяцев. Для проверки начислений стоит иметь копии постановления ВВК, выписок из медучреждений и документов о переводе между ними - они подтвердят длительность и непрерывность лечения.

Куда обращаться за деньгами

Выплату осуществляет военная часть или подразделение, где военнослужащий находится на денежном обеспечении. Для полицейских и представителей службы гражданской защиты - соответствующее подразделение по месту обеспечения.

Первый практический шаг - обратиться в финансовую службу и выяснить, получила ли она медицинские документы и за какие дни начислено вознаграждение. Если выплаты нет или сумма вызывает вопросы, стоит подать зарегистрированный рапорт с просьбой проверить начисление. Для предыдущего периода нужно указать даты лечения и приложить выписку из медицинской карты.

Можно ли получать сразу 50 и 100 тысяч

По разъяснению правозащитной организации «Принцип», если освобожденный из плена военный имеет право на несколько дополнительных вознаграждений, выплачивают большее из них. При наличии оснований для вознаграждения 100 тысяч гривен при лечении ранения выплата 50 тысяч не добавляется к нему автоматически.

Поэтому при проверке расчета важно выяснить не только сумму, но и правовое основание начисления.

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