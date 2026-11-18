Исключение с воинского учета по возрасту, сделанное до 2014 года, не гарантирует пожизненного освобождения. Верховный Суд в 2026 году подтвердил законность повторной постановки на учет мужчин, которые еще не достигли действующего предельного возраста пребывания в запасе.

Воинский учет через «Резерв+» стал темой новых споров для мужчин, которых когда-то исключили с учета по возрасту, а теперь система снова показывает их как военнообязанных. Разбираемся, почему так происходит и что делать.

Адвокат Александр Билык обратил внимание на мужчин, которые достигли предельного возраста пребывания в запасе по нормам, действовавшим до изменений 2014 года. Тогда порог для рядового состава составлял 40 лет, впоследствии его повысили сначала до 50, а затем до 60 лет.

Из-за этих изменений возникли споры о людях, которых ранее исключили с учета или которые считают, что должны были быть исключены по старым правилам. Случаются ситуации, когда в военном билете есть отметка об исключении, но в «Резерв+» человек отображается как военнообязанный.

Позиция Верховного Суда о повторном учете

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда сформировал четкую правовую позицию, обязательную для судов нижестоящих инстанций. Главный вывод: повторный учет законен. Исключение лица с учета из-за достижения 40-летнего возраста не гарантирует пожизненного освобождения от воинской обязанности, если государство изменило правила.

Также суд пояснил: повышение предельного возраста до 60 лет не является обратным действием закона. Эта норма имеет общий характер и действует на будущее, распространяясь на всех граждан, которые еще не достигли 60 лет на момент действия военного положения. Государство в условиях агрессии имеет право расширять мобилизационный ресурс.

Исключение: снятие с учета по состоянию здоровья

Отдельно следует рассматривать мужчин, которых когда-то исключили не по возрасту, а по состоянию здоровья - то есть признали непригодными с исключением. Для них позиция судов противоположная: повторная постановка на учет и мобилизация признаются незаконными, поскольку решение ВЛК не теряет силы из-за изменения возрастных норм.

Как пояснил адвокат, 52 года сами по себе не являются отдельным законодательным основанием для исключения с учета. Определяющими являются дата рождения, воинское звание, основание предыдущего исключения и действующие нормы закона.

Что делать, если в «Резерв+» снова появился статус «На учете»

Прежде всего стоит выяснить основание изменения статуса. Советуют сделать три шага:

собрать военный билет, справки, постановления ВЛК и документы о предыдущем исключении;

письменно обратиться в ТЦК и СП с просьбой объяснить основания учета и исправить ошибочные данные, если они есть;

получить письменный ответ и вместе с адвокатом оценить перспективы обжалования.

Вопросы учета, штрафа и обращения ТЦК в полицию нужно проверять отдельно. Сам факт несогласия с учетным статусом не отменяет постановление об административном взыскании.

Когда исключение по возрасту происходит автоматически

Сейчас предельный возраст пребывания в запасе составляет 60 лет для большинства военнообязанных и 65 лет для высшего офицерского состава. По данным Минобороны, после достижения соответствующего возраста исключение происходит автоматически в реестре «Оберег», если там правильно указаны дата рождения и воинское звание.

Если статус не изменился, нужно повторно авторизоваться в «Резерв+» и обновить документ. Если это не помогло - обратиться в ТЦК и СП для проверки данных. Важно: исключение по возрасту не отменяет ранее зафиксированных нарушений правил воинского учета.

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