Нацполиция предупреждает: с наступлением холодов мошенники активизировали продажу несуществующих генераторов, зарядных станций и обогревателей по заниженным ценам. Людей заманивают «выгодными» предложениями и исчезают сразу после предоплаты.

Покупка генератора или обогревателя зимой требует особой бдительности. Из-за постоянных обстрелов энергетики все чаще отключают украинцам свет, поэтому спрос на генераторы, зарядные станции и обогреватели стремительно растет. Этим сразу воспользовались мошенники, предупреждает Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области.

Злоумышленники подстраивают свои схемы под потребности людей. Они создают фальшивые страницы интернет-магазинов или публикуют объявления о продаже техники, которой на самом деле не существует. Зарядную станцию или генератор обычно предлагают по цене, заметно ниже рыночной. Именно эта «выгода» и является главным крючком.

Чтобы убедить покупателя, мошенники присылают фотографии товаров и демонстрируют положительные отзывы, которые легко подделать. Дополнительно они давят: мол, количество товара ограничено, поэтому платить нужно «здесь и сейчас», иначе выгодным предложением воспользуется кто-то другой. Как только человек переводит деньги, продавец исчезает.

Отдельная схема связана с непроверенными мастерами, которые предлагают установку, подключение или ремонт генераторов. Бывает, что недобросовестные исполнители берут оплату заранее, а работу так и не выполняют. В результате человек теряет и деньги, и возможность получить услугу.

Как не попасть на мошенников при покупке техники

Правоохранители советуют придерживаться нескольких простых правил, которые значительно снижают риск отдать деньги злоумышленникам.

не спешить переводить средства, несмотря на давление продавца;

проверять, есть ли у продавца история деятельности и реальные контактные данные;

настаивать на оплате после получения и проверки товара;

избегать неизвестных интернет-магазинов и страниц, чья репутация не подтверждена клиентами;

доверять ремонт или обслуживание техники только проверенным мастерам;

никогда не передавать посторонним пароли, коды подтверждения и данные банковских карт.

В полиции подчеркивают: срочность покупки не должна становиться поводом терять бдительность. Товар за бесценок от неизвестных продавцов очень часто оборачивается потерей денег без какой-либо техники взамен.

Ранее Politeka сообщала, генератор или зарядная станция: что выгоднее зимой и как не переплатить.