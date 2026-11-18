Покупка генератора или обогревателя зимой требует особой бдительности. Из-за постоянных обстрелов энергетики все чаще отключают украинцам свет, поэтому спрос на генераторы, зарядные станции и обогреватели стремительно растет. Этим сразу воспользовались мошенники, предупреждает Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области.
Злоумышленники подстраивают свои схемы под потребности людей. Они создают фальшивые страницы интернет-магазинов или публикуют объявления о продаже техники, которой на самом деле не существует. Зарядную станцию или генератор обычно предлагают по цене, заметно ниже рыночной. Именно эта «выгода» и является главным крючком.
Чтобы убедить покупателя, мошенники присылают фотографии товаров и демонстрируют положительные отзывы, которые легко подделать. Дополнительно они давят: мол, количество товара ограничено, поэтому платить нужно «здесь и сейчас», иначе выгодным предложением воспользуется кто-то другой. Как только человек переводит деньги, продавец исчезает.
Отдельная схема связана с непроверенными мастерами, которые предлагают установку, подключение или ремонт генераторов. Бывает, что недобросовестные исполнители берут оплату заранее, а работу так и не выполняют. В результате человек теряет и деньги, и возможность получить услугу.
Как не попасть на мошенников при покупке техники
Правоохранители советуют придерживаться нескольких простых правил, которые значительно снижают риск отдать деньги злоумышленникам.
- не спешить переводить средства, несмотря на давление продавца;
- проверять, есть ли у продавца история деятельности и реальные контактные данные;
- настаивать на оплате после получения и проверки товара;
- избегать неизвестных интернет-магазинов и страниц, чья репутация не подтверждена клиентами;
- доверять ремонт или обслуживание техники только проверенным мастерам;
- никогда не передавать посторонним пароли, коды подтверждения и данные банковских карт.
В полиции подчеркивают: срочность покупки не должна становиться поводом терять бдительность. Товар за бесценок от неизвестных продавцов очень часто оборачивается потерей денег без какой-либо техники взамен.
Ранее Politeka сообщала, генератор или зарядная станция: что выгоднее зимой и как не переплатить.