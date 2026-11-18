Оснований для резкого и длительного обесценивания гривни пока нет.

Курс доллара в Украине остается в центре внимания на фоне разговоров о возможной девальвации гривны. Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков и глава правления Глобус Банка, заявил, что сейчас нет достаточных оснований ожидать резкого и длительного обесценивания национальной валюты.

Свое мнение банкир высказал в видео на канале Finance.ua. По его словам, краткосрочные курсовые колебания возможны, особенно в случае новых военных или экономических потрясений.

Он подчеркнул, что ухудшение инфляционного прогноза само по себе не является сигналом о неизбежном скачке курса доллара. В периоды неопределенности прогнозы имеют ограниченную точность, поэтому нужно отличать реальные валютные риски от панических ожиданий.

Ранее банкир прогнозировал, что официальный курс доллара до конца года может приблизиться к 46 гривнам.

Как покупать валюту, чтобы не потерять деньги

Мамедов советует не принимать валютных решений под влиянием страха и ажиотажа. Покупка долларов на пике спроса, по его словам, может привести к дополнительным расходам.

Если валюта действительно нужна для конкретных расходов или поездки, ее стоит покупать планомерно, распределяя приобретение на несколько частей. Так можно сгладить колебания курса и не переплатить в момент ажиотажа.

Банкир также советует обратить внимание на гривневые инструменты сбережений, в частности банковские депозиты. Их доходность может частично компенсировать потери от инфляции, поэтому это альтернатива скупке наличной валюты без конкретной потребности.

За чем следить в ближайшие дни

Стоит отслеживать военные и экономические события, ведь именно они могут вызвать резкие колебания курса. Также важны инфляционные прогнозы, которые сами по себе не означают неизбежной девальвации.

Практические ориентиры: движение курса на межбанке и наличном рынке, а также изменения в макропоказателях, влияющих на спрос на валюту. Разница между официальным курсом и курсом в обменниках подскажет, есть ли на рынке ажиотаж.

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