Банк получил перевод и просит объяснить, откуда средства, даже если сумма небольшая. Безопасной суммы, ниже которой финансовый мониторинг не действует, в Украине нет - рассказываем, какие документы подготовить и как ответить, чтобы счет не ограничили.

Банковские переводы в Украине все чаще становятся поводом для вопросов - финучреждения просят объяснить, откуда деньги, даже если сумма небольшая. Безопасной суммы, ниже которой финансовый мониторинг не действует, в Украине нет.

Вы получили перевод, а на следующий день в приложении банка появляется сообщение: объясните, откуда эти средства. Причиной может быть не только крупная сумма, но и нетипичная активность, частые поступления или обороты, которые не похожи на ваши заявленные доходы. Чтобы карту не заблокировали, нужно вовремя ответить банку и показать документы, объясняющие конкретные платежи. Об этом пишет финансовое издание Concord Fintech.

Какие документы подтверждают происхождение денег

Универсальной справки на все случаи не существует. Банк хочет понять три вещи: откуда пришли деньги, за что их заплатили и похожа ли сумма на ваши реальные возможности.

Официальная зарплата - справка о доходах, данные из налогового реестра.

Доход ФОП - декларация, договоры, банковские выписки.

Продажа авто - договор купли-продажи, подтверждение оплаты.

Продажа недвижимости - нотариальный договор, документы о расчете.

Подарок от родственников - договор дарения, документы о происхождении денег дарителя.

Наследство - свидетельство о праве на наследство.

Заработок за границей - трудовой договор, платежные ведомости, налоговые документы.

Возврат долга - договор займа, расписка, история переводов.

Пример: продали машину за 480 тысяч гривен, и покупатель перевел деньги на карту. Банк, скорее всего, попросит договор купли-продажи и подтверждение расчета. У фрилансера, которому ежемесячно приходит по 70 тысяч от иностранных клиентов, набор другой: договоры на услуги, инвойсы, выписки платежных сервисов и декларации. Справка с работы сама по себе часто ничего не объясняет.

Почему банк цепляется даже к небольшим суммам

Банк смотрит не на одну цифру, а на общую картину: как часто приходят деньги, от кого, насколько это похоже на вашу профессию и заявленный доход. Например, вы указали зарплату 25 тысяч, а за месяц на личную карту пришло еще 180 тысяч от разных людей. Это не доказательство нарушения, но вопросы в банке точно появятся.

Чаще всего под внимание попадают: регулярные переводы от многих незнакомых людей без понятного назначения, резкий рост оборотов, крупные поступления, которые сразу расходятся дальше другим людям, личная карта, через которую систематически рассчитываются за товары или услуги. Одна такая операция не означает автоматической блокировки - банк оценивает все в совокупности.

С какой суммы проверяют

В Украине есть порог 400 тысяч гривен для пороговых финансовых операций, когда есть определенные законом признаки. Но многие ошибочно считают его пределом, ниже которого никто ничего не спросит. На самом деле банк может проверить подозрительную операцию на любую сумму: и 5 тысяч, и 30 тысяч, и 100 тысяч гривен - в зависимости от характера операции и вашего финансового профиля.

Лимиты на карточные переводы банк устанавливает сам, в зависимости от категории клиента и подтвержденного дохода. Даже если платеж укладывается в лимит, банк все равно может попросить объяснить, откуда деньги.

Как ответить на запрос банка

Сначала проверьте, что пишет действительно банк. Запрос может прийти в приложение monobank, Приват24 или другого банка, на почту или по другому официальному каналу. Мошенники любят маскироваться под такие письма, поэтому отвечайте только через официальное приложение или проверенные контакты поддержки.

Банку нужна понятная история конкретной операции. Скажем, пришло 150 тысяч за продажу вашего имущества. Напишите дату, что продали, сумму, как рассчитывались, и реквизиты договора, а затем добавьте документы туда, куда просит банк. Единого срока ответа нет, обычно его указывают прямо в сообщении.

Если карту уже заблокировали

Сообщение об ограничении еще не означает, что счет закрыли навсегда. Иногда банк останавливает один платеж, иногда блокирует все расходные операции - сначала выясните, что именно произошло. Не согласны с решением - пишите жалобу в банк, далее обращайтесь в Национальный банк через официальный сайт. НБУ проверит, соблюдал ли банк закон, хотя обращение само по себе не отменяет ограничения автоматически.

Как не попасть под блокировку

Полностью избежать проверок невозможно, но можно сделать так, чтобы она прошла быстро. Сохраняйте документы на крупные поступления, обновляйте в банке данные о доходах, держите личные деньги отдельно от предпринимательских. Не дробите крупный платеж на мелкие и не давайте свою карту другим людям.

Перевести деньги в другой банк, чтобы избежать вопросов, не получится: новый банк так же может спросить, откуда средства. Выписка из первого банка покажет движение денег, но не их первоначальный источник.

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