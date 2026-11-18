В Чернигове работает пункт гуманитарной помощи, где поддерживают военных, переселенцев и людей в сложных жизненных обстоятельствах. Защитникам передали подушки, одежду, обувь и детскую кроватку для семьи переселенцев.

Денежная помощь в Черниговской области на отопление остается актуальной, но это не вся поддержка для военных и переселенцев. В Чернигове работает пункт гуманитарной помощи, куда еженедельно обращаются за нужными вещами.

О работе пункта рассказала волонтер Людмила Короткая в сообществе «Небезразличные черниговцы». Благодаря благотворителям запасы удалось пополнить, а часть помощи уже передали по запросам защитников и гражданских.

В частности, военным передали подушки от черниговской благотворительницы. Доставку организовали Светлана Вертебная вместе с волонтерами благотворительного фонда «Сохрани Чернигов».

Одежду и обувь защитникам на Черниговщине привозила волонтер Галина Никоненко. Она же параллельно помогает переселенцам: недавно доставила детскую кроватку семье, ожидающей пополнения, а еще одну получила семья переселенцев в селе Новоселовка.

Куда обращаться за помощью

Пункт гуманитарной помощи работает по адресу: Чернигов, улица Левка Лукьяненко, 91 (остановка «Голливуд»).

График работы: вторник и пятница с 13:00 до 16:00. Телефон для справок: 093 541 63 90.

Волонтеры также сотрудничают с социальными службами и «Каритасом», поэтому поддержку могут получить и те, кто не может самостоятельно приехать в пункт.