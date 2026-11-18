Сеть Socar 18 ноября снизила цену бензина А-95 и А-95+ сразу на 4 гривны за литр. Дизель подешевел в WOG, а в большинстве других крупных сетей цены держатся на месте.

Цены на топливо в Украине снова пошли вниз - 18 ноября сеть Socar снизила стоимость бензина А-95 и А-95+ сразу на 4 гривны за литр. Также подешевело дизельное топливо в WOG.

В Socar бензин А-95 теперь стоит 91,90 грн/л, а премиальный А-95+ - 94,90 грн/л. Обе марки потеряли по 4 гривны за литр за сутки. Дизель и автогаз в этой сети остались без изменений: обычный дизель - 106 грн/л, ДП+ - 109 грн/л, автогаз - 63,90 грн/л.

WOG снизил цену дизельного топлива на 1 грн/л - до 103,90 грн/л, а премиальный ДП+ - до 106,90 грн/л. Бензин и автогаз в этой сети не изменились в цене.

В сетях UPG, "Окко", "Укрнафта" и KLO цены 18 ноября остались на прежнем уровне. В UPG и "Укрнафте" А-95 стоит 86,90 грн/л, дизель - 99,90 грн/л, автогаз - 61,90 грн/л.

В "Окко" А-95 продают по 90,90 грн/л, дизель - по 104,90 грн/л, автогаз - по 64,90 грн/л. В KLO А-95 держится на уровне 84,40 грн/л, дизель - 101,90 грн/л, автогаз - 62,90 грн/л.

"БРСМ-Нафта" наоборот добавила к бензину 5 копеек: А-95 теперь 85,99 грн/л. Зато дизель тут подешевел на 1,01 грн/л - до 98,55 грн/л. Автогаз остался без изменений - 59,50 грн/л.

Самый дорогой А-95 сейчас в Socar - 91,90 грн/л, еще по 90,90 грн/л просят "Окко" и WOG. Самый дорогой обычный дизель зафиксирован в Socar - 106 грн/л, премиальный - 109 грн/л. Самый дорогой автогаз продает "Окко" - 64,90 грн/л, а самый дешевый остается в "БРСМ-Нафти" - 59,50 грн/л.

Ценовые изменения зафиксировали на основе обновлений прайсов крупных сетей АЗС 18 ноября, как сообщает UA.NEWS.

Ранее Politeka сообщала, цены на бензин и дизель снизились.

Также Politeka сообщала, бензин А-95 подешевел до 89,57 грн за литр.