Новая норма касается всех обновлений в «Резерв+» - и что делать, если статус в приложении не совпадает с военным билетом. Обновление военных данных в «Резерв+» снова в центре внимания мужчин. С 15 ноября 2026 года в Украине действует новая норма - за незаконную постановку человека на воинский учет должностному лицу ТЦК грозит штраф 170 тысяч гривен.

Президент подписал Закон № 5038-IX. 14 ноября документ опубликовала газета «Голос Украины», а уже на следующий день он вступил в силу. Закон дополнил статью 210-1 Кодекса об административных правонарушениях новой частью четвертой.

Кто заплатит 170 тысяч

Наказание предусмотрели для конкретного должностного лица, а не для ТЦК как учреждения. Штраф грозит тому, кто нарушил порядок ведения воинского учета призывников, военнообязанных или резервистов и из-за этого на учет взяли человека, которого закон не обязывает там находиться.

Санкция составляет 10 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Это и есть 170 тысяч гривен.

Нарушение еще нужно доказать

Само по себе несогласие с действиями работников ТЦК не означает, что должностное лицо автоматически заплатит. Суд должен установить нарушение порядка ведения учета, незаконность постановки лица на учет и причинную связь между действиями служащего и последствиями.

Раньше в винницких делах суды лишь обязывали ТЦК исправить данные, а должностных лиц не штрафовали. Изменится ли практика теперь - неизвестно.

Когда статус в «Резерв+» не совпадает с билетом

Частая история: на бумаге мужчина исключен из учета, а в приложении до сих пор значится военнообязанным. Винницкий окружной админсуд рассмотрел именно такое дело. Мужчину сняли с учета еще 19 октября 1995 года из-за нарушения зрения, однако в «Резерв+» он по-прежнему числился военнообязанным.

Суд обязал ТЦК исключить его из учета и компенсировать 1937 гривен судебного сбора. В похожем деле мужчину признали непригодным еще в 2017 году, но в приложении он оставался на учете. Там суд обязал внести изменения и компенсировать 1211 гривен.

Почему данные могут быть ошибочными

«Резерв+» лишь показывает данные из реестра «Оберіг», а вносить изменения могут только работники ТЦК. Если ВЛК признала человека непригодным, а постановление в реестр не передали, в приложении дальше будет стоять статус «пригоден». То же бывает с отсрочками и снятием с учета.

Исправить запись в самом приложении нельзя, поэтому придется обращаться в ТЦК.

Как исправить несоответствие

Сделайте скриншоты разночтений в «Резерв+».

Подготовьте документы, подтверждающие ваш статус.

Напишите заявление в ТЦК: опишите, что именно не совпадает, и попросите исправить.

Подайте заявление лично или отправьте по почте. Сохраните входящий номер регистрации.

Ждите ответа. Данные должны обновить в течение пяти рабочих дней после регистрации заявления.

Если ответа нет или отказали, обжалуйте в вышестоящий орган или суд.

Что добавить к заявлению

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

военный билет или приписное удостоверение с актуальными сведениями;

постановление ВЛК, если несоответствие касается пригодности;

скриншоты из «Резерв+».

Если заявление отказываются принимать, отправьте его Укрпочтой ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. Фиксация обращения с номером и датой понадобится и для жалобы, и для суда.

Ранее Politeka сообщала, воинский учет в Украине: суд отменил штраф ТЦК, объяснили, как его оспорить.

Также Politeka сообщала, ТЦК не имеет права забирать с блокпоста из-за пустого поля ВЛК в «Резерв+».