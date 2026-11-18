Госслужащий получил выговор за неявку в ТЦК, хотя имел действующее бронирование. Суд разъяснил, что такое дисциплинарное взыскание обжалуют не в общем, а в административном суде.

Бронирование от мобилизации защищает работника от призыва, но не освобождает от дисциплинарной ответственности на работе. Госслужащий получил выговор за то, что не явился в территориальный центр комплектования (ТЦК) по повестке, хотя на тот момент имел действующее бронирование. Теперь вопрос: в какой суд жаловаться на такое решение работодателя.

Что произошло: выговор несмотря на бронирование

Работник, у которого было оформлено бронирование от мобилизации, не пришел в ТЦК по вызову. Из-за этого работодатель вынес ему выговор - самый мягкий вид дисциплинарного взыскания для госслужащих.

Бронирование дает отсрочку от призыва, но не отменяет сам факт вызова в ТЦК. В то же время действующее бронирование считается уважительной причиной не являться по повестке, поэтому наказывать за это спорно.

Какой суд рассматривает жалобу

Спор о дисциплинарном взыскании госслужащего - это публично-правовой спор, связанный с прохождением публичной службы. Его рассматривает административный суд, а не суд общей юрисдикции.

Основанием является часть 2 статьи 19 Кодекса административного судопроизводства Украины (КАСУ). Согласно ей дела о прохождении публичной службы, в частности обжалование дисциплинарных взысканий, относятся к административной юрисдикции. Аналогичную позицию неоднократно высказывала Большая Палата Верховного Суда.

Как обжаловать выговор: пошагово

Обжаловать дисциплинарное взыскание можно в течение месяца со дня, когда служащий узнал о приказе о выговоре. Этот срок установлен в статье 122 КАСУ.

Получить копию приказа об объявлении выговора.

Подготовить документы, подтверждающие бронирование: выписку из воинского учета, справку о бронировании, копию повестки.

Составить исковое заявление в окружной административный суд.

Подать иск по месту жительства служащего или по местонахождению работодателя.

В иске следует просить суд признать приказ о выговоре противоправным и отменить его. Госслужащие в ряде случаев освобождены от уплаты судебного сбора, поэтому стоит проверить наличие льгот.

Если суд удовлетворит иск, выговор отменяется, а в личное дело вносится соответствующая отметка. То есть работодатель в дальнейшем не сможет ссылаться на это взыскание при премировании или увольнении.

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