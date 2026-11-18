Специалисты объяснили, какие простые привычки защищают детей от гриппа, кишечных инфекций и педикулеза во время учебы.

Здоровье школьников во многом зависит от простых привычек, которые ребенок выполняет ежедневно. Специалисты Каменского районного управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области подчеркивают, что соблюдение правил гигиены является самым эффективным методом профилактики разных недугов - от сезонного гриппа до кишечных инфекций.

Из-за несоблюдения элементарных правил гигиены у детей чаще всего развиваются желудочно-кишечные расстройства, гельминтозы, педикулез, дерматиты, а также инфекции ротовой полости, горла и дыхательных путей.

Главные правила гигиены для школьников

Основа профилактики - правильное мытье рук. Руки нужно мыть с мылом перед каждым приемом пищи, после туалета и возвращения с улицы. Специалисты советуют объяснить ребенку алгоритм из 5 шагов: намочить руки, намылить до пены, тереть не менее 20 секунд, смыть водой и вытереть насухо.

Есть и полезный лайфхак с краном: после мытья рук не стоит браться голыми руками за вентиль крана, ведь на нем остаются микробы. Лучше закрывать его с помощью бумажной салфетки.

Важно отучить ребенка трогать лицо. Патогены попадают в организм, когда ребенок трогает грязными руками глаза, нос, рот или уши после прикосновения к школьным поверхностям - дверям, партам, карандашам.

Если воды нет под рукой, альтернативой станут антисептики с содержанием спирта от 60%. Однако дети должны пользоваться ими только под контролем взрослых и осторожно, чтобы средство не попало в глаза или рот.

Отдельно специалисты советуют регулярно подстригать ребенку ногти на руках и ногах и категорически отучать его грызть их.

Особая гигиена для спортсменов и танцоров

Дети, которые посещают секции или кружки, должны соблюдать дополнительные правила безопасности: никогда не делиться спортивной формой, одеждой, полотенцами, губками или личными дезодорантами, не оставлять влажную или грязную одежду в спортивных сумках и регулярно стирать форму.

Также стоит следить за чистотой самих рюкзаков и по возможности принимать душ после интенсивных тренировок.

Что делать, если ребенок заболел

Если у ребенка появились первые симптомы инфекционного заболевания или гриппа, его необходимо оставить дома до полного выздоровления. Это поможет избежать осложнений и распространения вируса среди других учеников.

«Некоторые вирусы и бактерии могут выживать на твердых поверхностях до 2 суток. Поэтому в случае подтверждения инфекционного диагноза обязательно сообщите учителю или администрации учебного заведения, чтобы они провели необходимую уборку и профилактические мероприятия», - подчеркивают специалисты.

Лучший пример для ребенка - это поведение его родителей. Когда взрослые сами неуклонно соблюдают правила гигиены, дети естественно подражают их примеру.

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