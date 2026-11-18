Алименты военным удерживают не только с оклада, но и с боевых выплат 30, 50 и 100 тысяч гривен. Однако помощь за ранение и выплаты при увольнении в расчет не включают.

Алименты военным рассчитывают не только с оклада - в Минобороны объяснили, что в базу начисления входят и регулярные дополнительные вознаграждения, в частности боевые выплаты.

В доход, с которого удерживают алименты, включают должностной оклад и оклад по воинскому званию, надбавку за выслугу лет, постоянные ежемесячные надбавки, доплаты и премии, а также дополнительные вознаграждения регулярного характера.

С каких боевых выплат удерживают алименты

Алименты удерживают и с боевых выплат - 30, 50 и 100 тысяч гривен, если военнослужащему их начислили. По разъяснению Минобороны, учитываются также ежемесячные 10 тысяч гривен за фактическое выполнение обязанностей службы и так называемые инструкторские вознаграждения.

Если алименты определены в доле от дохода, ее применяют к сумме после удержания налогов и сборов. Если же установлена твердая денежная сумма, появление боевых выплат само по себе не переводит алименты на процентный расчет.

Какие выплаты не учитывают

По перечню Минобороны, алименты не удерживают из помощи на оздоровление, единовременных вознаграждений 70 и 170 тысяч гривен, единовременной помощи при ранении, контузии или инвалидности, а также из материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов.

Также в расчет не берут единовременную помощь при увольнении и помощь за заключение первого контракта. Важно не путать выплаты во время лечения с единовременной помощью за последствия ранения: денежное обеспечение за период лечения учитывают, а единовременную помощь - нет.

Сколько взыскивают на детей

Минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка составляет 50% прожиточного минимума для его возраста. Для детей до 6 лет это 1 408,50 грн в месяц, от 6 до 18 лет - 1 756 грн в месяц.

Минимальный рекомендованный размер равен полному прожиточному минимуму - 2 817 грн и 3 512 грн соответственно. В порядке приказного производства суд может взыскать на одного ребенка 1/4 дохода, на двух детей - 1/3, на трех и более - 1/2 дохода.

Как оформить алименты

Родители могут заключить нотариально удостоверенный договор, определив сумму, сроки и порядок платежей. Если договор не выполняется, можно обратиться к нотариусу за исполнительной надписью, а затем - к исполнителю.

При принудительном взыскании государственный или частный исполнитель направляет постановление в воинскую часть. Ее финансовая служба рассчитывает и удерживает алименты, после чего средства перечисляют в порядке исполнительного производства. Если неизвестно, где служит плательщик, документы можно направить в Минобороны для дальнейшей передачи соответствующей части.

Совершеннолетние дети могут иметь право на содержание до 23 лет, если продолжают обучение и нуждаются в материальной помощи. Это отдельное основание для взыскания, прежние алименты автоматически не продлеваются.

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