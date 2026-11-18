Графики отключения света в Киевской области с 19 по 21 ноября будут продолжаться с 8:30 до 19:00.

Графики отключения света в Киевской области снова расширили - с 19 по 21 ноября без электроэнергии временно останутся жители отдельных улиц в селах Мазинки и Гайшин Переяславской общины.

Профилактические работы в пределах Переяславской территориальной общины будет проводить ДТЭК «Киевские региональные электросети». Это нужно, чтобы повысить надежность электроснабжения и предотвратить аварии в электросетях.

Как сообщает официальный сайт городского совета Переяслава, во все перечисленные дни отключения будут действовать по одному графику - с 8:30 до 19:00. То есть света не будет около 10,5 часа подряд.

Какие адреса отключат 19 ноября

В четверг, 19 ноября, отключение коснется села Мазинки. Без света останутся дома на улице Полесской - в частности 1, а также 28-71, отдельно указана линия 43 ТП-96.

Также электроэнергию отключат на улице Полевой (дома 18, 19, 21, 22, 24А, 26-38 и 141) и в доме 1 на улице Центральной.

20 и 21 ноября

В пятницу, 20 ноября, свет отключат в селе Гайшин - на улице Гаевой, 52.

В субботу, 21 ноября, для села Мазинки повторится тот же график: улицы Полесская, Полевая и Центральная.

Что делать жителям

Людям советуют заранее зарядить телефоны и павербанки, а скоропортящиеся продукты из холодильника по возможности использовать до 8:30. После 19:00 электроснабжение должны восстановить.

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