Можно ли объезжать кольцо по правой полосе без наказания и при каких условиях водителю действительно может грозить штраф - рассказали специалисты.

Штрафы для водителей в Украине касаются разных ситуаций на дороге, однако далеко не каждый маневр, который кому-то кажется "подозрительным", на самом деле является нарушением правил дорожного движения. Объезжать кольцевую развязку по внешней, правой полосе не запрещено - при условии, что дорожные знаки и разметка не устанавливают иных требований.

То есть сам по себе проезд всего кольца по правой полосе не является нарушением, если на конкретном перекрестке нет знаков, обязывающих двигаться по определенной полосе, а разметка не отводит правый ряд только для поворота. Об этом говорится в разъяснении, опубликованном профильным изданием "Эксперт".

Что говорят правила о движении на кольце

Согласно действующим Правилам дорожного движения Украины, движение на перекрестке, обозначенном знаком 4.10 "Круговое движение", осуществляется против часовой стрелки. Въезжать на кольцо можно с любой полосы, однако далее водитель должен двигаться, не создавая помех другим.

Автоэксперты подчеркивают: правая полоса на кольце обычно используется теми, кто съезжает на ближайшем выезде. Но запрета "объехать все кольцо по внешнему ряду" в правилах нет, если это не противоречит требованиям знаков и разметки.

Когда штраф действительно возможен

Штраф водителю грозит не за сам факт движения по правой полосе по кругу, а за конкретные нарушения, которые могут при этом возникнуть. Например, если водитель перестраивается из полосы в полосу без включенного поворотника или создает аварийную ситуацию.

Также наказание возможно, когда разметка или знак прямо запрещают движение по определенному ряду. В таких случаях речь идет о нарушении требований дорожных знаков или разметки проезжей части.

Что делать водителю на кольце

Специалисты советуют заранее определять нужный выезд и занимать соответствующую полосу еще до въезда на перекресток. Перед любым перестроением на кольце стоит включить указатель поворота и убедиться, что маневр безопасен для других участников движения.

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