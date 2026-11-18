Если зарплату выплатили с опозданием, работник имеет право на компенсацию потери части дохода независимо от вины работодателя.

Задержка выплаты зарплаты стоит работодателю дополнительной компенсации: если деньги выплатили с опозданием, работник имеет право не только на саму зарплату, но и на выплаты за весь период просрочки. Компенсацию начисляют независимо от вины работодателя - по индексу инфляции за весь период задержки. Как сообщает «Судебно-юридическая газета», суды в таких спорах в основном встают на сторону работника.

Право на компенсацию возникает, как только работодатель нарушил сроки выплаты заработной платы. Гарантии прописаны в законе «О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты» и в статье 34 закона «Об оплате труда».

Компенсацию считают по индексу инфляции. Сумму начисленной, но не выплаченной зарплаты умножают на коэффициент прироста потребительских цен за весь период задержки. То есть работник получает не только сам долг, но и деньги, которые компенсируют обесценивание выплаты, пока она зависла.

Важнейший вывод судов: компенсация не зависит от наличия вины работодателя. Верховный Суд неоднократно подчеркивал, что даже без умысла владельца работник, которому задержали зарплату, имеет право на возмещение потери части дохода. Выплата производится по самому факту нарушения сроков.

Отдельный случай - расчет при увольнении. Если работодатель не выплатил причитающиеся уволенному работнику суммы в последний рабочий день, он обязан уплатить средний заработок за все время задержки. С 2022 года такой средний заработок ограничивается шестью месяцами.

Что делать, если зарплату задержали

Сначала направьте работодателю письменное требование о выплате зарплаты и компенсации. Если он не реагирует, обратитесь с жалобой в Гоструда или подайте иск в суд о взыскании задолженности и компенсации.

Зафиксируйте дату, когда должна была быть выплата, и фактическую дату получения денег.

Сохраняйте расчетные листки, банковские выписки и переписку с работодателем.

В иске просите взыскать не только зарплату, но и компенсацию за задержку.

Что касается сроков обращения в суд, есть важная деталь: по трудовым спорам действует общее правило - три месяца со дня, когда работник узнал о нарушении своего права. Поэтому чем раньше подать иск, тем проще защитить свои интересы.

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