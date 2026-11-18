Одного стажа для пенсии в 10 000 гривень недостаточно - многое зависит ещё и от зарплаты, с которой платились взносы. Разобрались, какие цифры в формуле расчёта влияют на конечную сумму.

Перерасчет пенсии в Украине напрямую зависит от двух вещей - страхового стажа и заработка, с которого годами платились взносы. Поэтому мечтать о выплате в 10 000 гривень можно только тогда, когда оба показателя сложатся в нужную комбинацию.

Размер пенсии в Украине считают по простой формуле. Три составляющие перемножаются между собой: средняя заработная плата по стране, которую ПФУ берёт для расчёта, индивидуальный коэффициент зарплаты (соотношение вашего заработка к среднему) и коэффициент стажа, где каждый год работы даёт 1 процент.

Сколько лет нужно работать

Стаж в формуле превращается в процент. Тридцать пять лет официальной работы - это коэффициент стажа 0,35. Тридцать лет - 0,30. Чем меньше лет, тем больший заработок нужен, чтобы достичь тех же 10 000 гривень в месяц.

Например, со стажем 35 лет и средней зарплатой, которую ПФУ применяет для расчёта (около 15-16 тысяч гривень), чтобы получить 10 000 гривень пенсии, ваш индивидуальный коэффициент должен быть около 1,9. То есть зарабатывать нужно было примерно вдвое больше среднего показателя по стране.

Какую зарплату нужно иметь

Если же стажа только 30 лет, планка поднимается выше. Индивидуальный коэффициент придётся держать около 2,2, что означает заработок примерно в 33 тысячи гривень ежемесячно - с этих сумм должны были платиться страховые взносы весь период.

Стоит понимать, что это ориентировочные расчёты. ПФУ учитывает заработок не за всю жизнь, а за самые выгодные периоды, поэтому реальная сумма зависит от того, сколько вы зарабатывали в годы, взятые к расчёту.

Что делать, чтобы пенсия была больше

Самый простой способ повлиять на выплату - работать официально и требовать белую зарплату. Каждый легализованный год добавляет и стаж, и более высокие взносы. Если часть зарплаты была в конверте, взносы в ПФУ не поступали, а значит и пенсия будет ниже.

Проверить свой стаж и начисленную зарплату можно в личном кабинете на портале Пенсионного фонда. Там видны все периоды работы и суммы, с которых платились взносы, а ещё можно заказать справку для предварительного расчёта будущей выплаты.

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