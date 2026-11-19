Украинцам, достигшим 65 лет, могут пересмотреть размер пенсии, если выплата не соответствует минимальным государственным гарантиям. Главное условие - наличие необходимого страхового стажа, а во многих случаях перерасчет проводят автоматически.

Перерасчет пенсии в Украине могут провести гражданам, достигшим 65-летнего возраста. Размер выплаты пересмотрят, если пенсия не дотягивает до минимального уровня дохода, гарантированного государством, сообщает Перший бізнесовий.

Речь идет о механизме государственных социальных гарантий для людей старшего возраста. После достижения 65 лет части граждан пересчитывают пенсию, если ее размер не соответствует предусмотренным социальным гарантиям.

Решающую роль в таком пересмотре играют два фактора: продолжительность страхового стажа и официально подтвержденные периоды трудовой деятельности. Наличие необходимого количества страховых лет влияет и на право получения выплат, и на возможность их дальнейшего увеличения.

Отдельное преимущество процедуры - во многих случаях пенсионеру не нужно подавать никаких заявлений. Если вся необходимая информация уже содержится в государственных реестрах, перерасчет проводят автоматически.

В Пенсионном фонде советуют заранее проверять данные о трудовой деятельности и уплаченных взносах. Если выявить неточности или пропущенные записи еще до достижения пенсионного возраста, удастся избежать задержек при назначении или пересмотре пенсии.

Как проверить данные о стаже

Проверить, как учтен ваш страховой стаж, можно в личном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда. Для входа нужна электронная подпись или авторизация через «Дію».

Если какие-то периоды работы не отображены, обратитесь в ближайший сервисный центр ПФУ с трудовой книжкой и документами, подтверждающими стаж. После сверки данных перерасчет проведут с учетом полной информации.

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