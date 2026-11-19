Українцям, які досягли 65 років, можуть переглянути розмір пенсії, якщо виплата не відповідає мінімальним державним гарантіям. Головна умова - наявність необхідного страхового стажу, а в багатьох випадках перерахунок проводять автоматично.

Перерахунок пенсії в Україні можуть провести громадянам, які досягли 65-річного віку. Розмір виплати переглянуть, якщо пенсія не дотягує до мінімального рівня доходу, гарантованого державою, повідомляє Перший бізнесовий.

Йдеться про механізм державних соціальних гарантій для людей старшого віку. Після досягнення 65 років частині громадян перераховують пенсію, якщо її розмір не відповідає передбаченим соціальним гарантіям.

Вирішальну роль у такому перегляді відіграють два чинники: тривалість страхового стажу та офіційно підтверджені періоди трудової діяльності. Наявність необхідної кількості страхових років впливає і на право отримання виплат, і на можливість їх подальшого збільшення.

Окрема перевага процедури - у багатьох випадках пенсіонеру не потрібно подавати жодних заяв. Якщо вся потрібна інформація вже міститься в державних реєстрах, перерахунок проводять автоматично.

У Пенсійному фонді радять заздалегідь перевіряти дані про трудову діяльність і сплачені внески. Якщо виявити неточності чи пропущені записи ще до досягнення пенсійного віку, вдасться уникнути затримок під час призначення або перегляду пенсії.

Як перевірити дані про стаж

Перевірити, як обліковано ваш страховий стаж, можна в особистому кабінеті на порталі електронних послуг Пенсійного фонду. Для входу потрібен електронний підпис або авторизація через «Дію».

Якщо якісь періоди роботи не відображені, зверніться до найближчого сервісного центру ПФУ з трудовою книжкою та документами, що підтверджують стаж. Після звірки даних перерахунок проведуть з урахуванням повної інформації.

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