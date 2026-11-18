Регулярні перекази на картку від багатьох людей можуть привернути увагу податківців. Розповідаємо, у яких випадках виникають ризики та що робити, щоб уникнути проблем.

Перекази від родичів в Україні зазвичай не викликають запитань, але регулярні надходження на картку від великої кількості людей можуть привернути увагу Державної податкової служби (ДПС). Особливо коли операції мають ознаки комерційної діяльності.

Звичайні перекази між родичами чи знайомими не є підставою для автоматичних санкцій. Однак систематичне отримання оплати за товари або послуги без офіційного оформлення діяльності може викликати додаткові запитання щодо походження доходів.

У таких ситуаціях банки можуть запросити документи або пояснення щодо джерела надходження коштів. Правила фінансового моніторингу встановлюють Національний банк України та закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Коли перекази можуть зацікавити податківців

Найчастіше увагу контролюючих органів привертають випадки, коли на картку регулярно надходять кошти від великої кількості осіб. Якщо людина фактично веде бізнес через особисту банківську картку, це може розцінюватися як прихована підприємницька діяльність.

Важливо: блокувати рахунок чи арештовувати кошти на власний розсуд банк не може. Для арешту коштів у більшості випадків необхідне рішення суду. Водночас фінансові операції на суму від 400 000 гривень підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, тож банк зобов'язаний перевіряти такі рухи коштів.

Що робити, щоб уникнути проблем

Якщо людина систематично отримує гроші за товари чи послуги, податкова розглядає їх як дохід. За Податковим кодексом України доходи фізичних осіб оподатковуються за ставкою 18% податку на доходи фізичних осіб плюс 1,5% військового збору. Тому тим, хто фактично веде бізнес через особисті картки, варто оформити діяльність офіційно та декларувати доходи.

Також варто зберігати документи, які підтверджують законність отриманих коштів. Це можуть бути договори, чеки, розписки чи інші підтвердження походження грошей.

Посилення контролю за фінансовими операціями є частиною загальної тенденції до підвищення прозорості грошових потоків. Тому українцям рекомендують відповідально ставитися до використання банківських рахунків.

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