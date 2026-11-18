Регулярные переводы на карту от многих людей могут привлечь внимание налоговиков. Рассказываем, в каких случаях возникают риски и что делать, чтобы избежать проблем.

Переводы от родственников в Украине обычно не вызывают вопросов, но регулярные поступления на карту от большого количества людей могут привлечь внимание Государственной налоговой службы (ГНС). Особенно когда операции имеют признаки коммерческой деятельности.

Обычные переводы между родственниками или знакомыми не являются основанием для автоматических санкций. Однако систематическое получение оплаты за товары или услуги без официального оформления деятельности может вызвать дополнительные вопросы о происхождении доходов.

В таких ситуациях банки могут запросить документы или пояснения об источнике поступления средств. Правила финансового мониторинга устанавливают Национальный банк Украины и закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Когда переводы могут заинтересовать налоговиков

Чаще всего внимание контролирующих органов привлекают случаи, когда на карту регулярно поступают средства от большого количества лиц. Если человек фактически ведет бизнес через личную банковскую карту, это может расцениваться как скрытая предпринимательская деятельность.

Важно: блокировать счет или арестовывать средства по своему усмотрению банк не может. Для ареста средств в большинстве случаев необходимо решение суда. В то же время финансовые операции на сумму от 400 000 гривен подлежат обязательному финансовому мониторингу, так что банк обязан проверять такие движения средств.

Что делать, чтобы избежать проблем

Если человек систематически получает деньги за товары или услуги, налоговая рассматривает их как доход. Согласно Налоговому кодексу Украины, доходы физических лиц облагаются по ставке 18% налога на доходы физических лиц плюс 1,5% военного сбора. Поэтому тем, кто фактически ведет бизнес через личные карты, стоит оформить деятельность официально и декларировать доходы.

Также стоит хранить документы, подтверждающие законность полученных средств. Это могут быть договоры, чеки, расписки или другие подтверждения происхождения денег.

Усиление контроля за финансовыми операциями является частью общей тенденции к повышению прозрачности денежных потоков. Поэтому украинцам рекомендуют ответственно относиться к использованию банковских счетов.

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