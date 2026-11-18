В Україні військовозобов'язаних із чинним бронюванням за певних обставин можуть направити на повторну військово-лікарську комісію. Розповідаємо, кого це стосується та які права має чоловік під час медогляду.

Бронювання від мобілізації можуть анулювати через стару ВЛК, однак навіть чинне бронювання не звільняє від повторної військово-лікарської комісії. У виданні «Експерт» пояснили, що військовозобов'язаних із діючим бронюванням за певних обставин можуть направити на повторну ВЛК.

Бронювання дає відстрочку від призову на час своєї дії, але не скасовує перебування чоловіка на військовому обліку. Тобто територіальний центр комплектування має право виписати направлення на медкомісію навіть тому, хто офіційно заброньований за підприємством.

Кого можуть направити на повторну ВЛК

Найчастіше повторний медогляд призначають, коли закінчився строк дії попереднього висновку військово-лікарської комісії. Також підставою може бути зміна стану здоров'я або відсутність актуального запису про придатність у військово-облікових документах.

Окремо це стосується чоловіків, яких раніше визнали «обмежено придатними». Після законодавчих змін вони мають оновити дані та знову пройти ВЛК, і наявність бронювання цей обов'язок не знімає.

Які права має заброньований під час ВЛК

Перед медоглядом варто зібрати медичні документи, які підтверджують ваш стан здоров'я: амбулаторну картку, виписки, висновки лікарів. Це допоможе лікарям комісії ухвалити об'єктивне рішення.

Після огляду людина має право ознайомитися з постановою ВЛК та отримати її копію. Якщо висновок видається неправильним, його можна оскаржити - пройти повторний огляд або звернутися до суду.

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