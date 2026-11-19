Выплаты при рождении ребенка в Украине могут вырасти в несколько раз. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает платить до 1,2 млн грн за третьего и каждого следующего ребенка. Для семей военных дополнительно предусмотрен бонус в размере 1 млн грн.
Размер помощи будет зависеть от того, какой это ребенок по счету. За первого предлагают выплачивать 300 тысяч грн, за второго - 600 тысяч, а за третьего и каждого следующего - 1,2 млн грн.
Авторы инициативы объясняют, что такие суммы должны стать инструментом поддержки рождаемости и улучшения демографической ситуации. Деньги, по их мнению, помогут семьям частично компенсировать расходы на рождение и воспитание детей.
Отдельный бонус для семей военных
Для семей военнослужащих и участников боевых действий предусмотрена дополнительная выплата в размере 1 млн грн сверх основной помощи.
Если нормы примут, семья военного за первого ребенка сможет получить 1,3 млн грн, за второго - 1,6 млн грн, а за третьего - 2,2 млн грн государственной поддержки.
Что нужно знать родителям
Пока речь идет лишь о законопроекте, который зарегистрировали в парламенте. Он еще не принят, поэтому действующие размеры помощи при рождении остаются без изменений.
Вокруг инициативы ожидается дискуссия, ведь ее реализация потребует значительных бюджетных расходов. О регистрации законопроекта сообщает The Page.
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