В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о повышении помощи при рождении: за третьего и каждого следующего ребенка предлагают выплачивать до 1,2 млн грн.

Выплаты при рождении ребенка в Украине могут вырасти в несколько раз. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает платить до 1,2 млн грн за третьего и каждого следующего ребенка. Для семей военных дополнительно предусмотрен бонус в размере 1 млн грн.

Размер помощи будет зависеть от того, какой это ребенок по счету. За первого предлагают выплачивать 300 тысяч грн, за второго - 600 тысяч, а за третьего и каждого следующего - 1,2 млн грн.

Авторы инициативы объясняют, что такие суммы должны стать инструментом поддержки рождаемости и улучшения демографической ситуации. Деньги, по их мнению, помогут семьям частично компенсировать расходы на рождение и воспитание детей.

Отдельный бонус для семей военных

Для семей военнослужащих и участников боевых действий предусмотрена дополнительная выплата в размере 1 млн грн сверх основной помощи.

Если нормы примут, семья военного за первого ребенка сможет получить 1,3 млн грн, за второго - 1,6 млн грн, а за третьего - 2,2 млн грн государственной поддержки.

Что нужно знать родителям

Пока речь идет лишь о законопроекте, который зарегистрировали в парламенте. Он еще не принят, поэтому действующие размеры помощи при рождении остаются без изменений.

Вокруг инициативы ожидается дискуссия, ведь ее реализация потребует значительных бюджетных расходов. О регистрации законопроекта сообщает The Page.

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