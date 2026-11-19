Пенсионер может в любой момент изменить способ получения пенсии - перевести ее с Укрпочты на банковскую карту или сменить один банк на другой. Быстрее всего это сделать онлайн на веб-портале электронных услуг ПФУ, а новые реквизиты обычно начинают действовать со следующего выплатного периода.

Мошенничество с банковскими картами в Украине - риск, о котором предупреждают, однако перевести пенсию с «Укрпочты» на карту или сменить один банк на другой можно в любой момент: достаточно подать заявление об изменении способа выплаты.

Быстрее всего это сделать онлайн на веб-портале электронных услуг ПФУ или через банк, который сам передаст заявление в фонд. Новые реквизиты обычно начинают действовать со следующего выплатного периода, напоминает финансовый портал Concord Fintech.

Какие способы выплаты пенсии есть

Через «Укрпочту» пенсию либо приносит почтальон домой по графику доставочного участка, либо выдают в отделении по паспорту. Отдельной платы за доставку с пенсионера не берут. Деньги поступают только в конкретный день, и получить их нужно лично.

На карту пенсию зачисляют только на текущий счет, открытый на имя самого пенсионера в банке, имеющем договор с Пенсионным фондом. Таких банков несколько десятков, актуальный перечень публикует официальный сайт ПФУ. Перечень меняется: с 1 октября 2026 года Укрэксимбанк прекратил обслуживать счета для выплат фонда, поэтому перед открытием карты стоит проверить, есть ли банк в списке.

Как подать заявление об изменении способа выплаты

Онлайн-заявление подают в личном кабинете на веб-портале ПФУ, куда входят с помощью КЭП, «Дія.Підпис» или BankID. Перед стартом подготовьте скан-копии паспорта, ИНН (РНОКПП) и справку с реквизитами счета, где номер указан в формате IBAN из 29 символов.

войдите в личный кабинет и откройте раздел «О пенсионном обеспечении»;

выберите «Внесение изменений в пенсионное дело», а затем «Заявление об изменении способа выплаты пенсии»;

укажите новый способ выплаты, название банка и IBAN счета, открытого на ваше имя;

добавьте сканы паспорта, ИНН и реквизитов в формате JPG или PDF, каждый файл до 1 МБ;

подпишите заявление электронной подписью и отправьте его в фонд.

Затем следите за статусом в разделе «Мои обращения» - туда придет сообщение об обработке. Отдельной услуги для изменения способа выплаты в приложении «Дія» нет, но «Дія.Підпис» можно использовать для входа в кабинет ПФУ и подписания заявления.

Большинство крупных банков при открытии пенсионной карты сами оформляют заявление о переводе пенсии и передают его в ПФУ. Также заявление можно подать лично в любом сервисном центре ПФУ, а во многих громадах - через ЦНАП, имея паспорт, ИНН и реквизиты счета.

С какого месяца начнут действовать новые реквизиты

Фонд вносит новые реквизиты после проверки заявления, поэтому на практике пенсия переходит на карту или в другой банк со следующего выплатного периода. Например, чтобы пенсия за октябрь 2026 года поступила в новый банк, клиентам Укрэксимбанка советовали подать заявление до 15 сентября.

Если заявление поступило в середине месяца, выплату за текущий месяц могут еще провести старым способом. Деньги не теряются - просто один раз придут по прежним реквизитам. Старый счет не закрывайте, пока на новый не поступит первая пенсия.

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Зачисление пенсии для пенсионера бесплатное, а выпуск пенсионной карты во многих банках тоже ничего не стоит. Но тарифы на снятие наличных в чужих банкоматах, переводы или обслуживание неактивной карты каждый банк устанавливает сам.

Пенсию можно получать как на специальную пенсионную карту, так и на обычный текущий счет, если банк уполномочен, а счет открыт на имя пенсионера. Пенсионные продукты часто имеют льготные тарифы, поэтому перед выбором банка стоит попросить тарифы именно для пенсионного счета.

Как не потерять пенсию: блокировка и «спящий» счет

Пенсионная карта не имеет особой защиты от ареста - исполнитель может заблокировать счет за долги. По Закону «Об исполнительном производстве» должник может пользоваться одним счетом в пределах двух минимальных зарплат в месяц, а в 2026 году это 17 294 грн.

Движением средств считается любая расходная операция: оплата картой, снятие наличных или перевод. Само зачисление пенсии операцией не считается. Если операций нет более года, банк сообщает об этом фонду. А по статье 49 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» выплату могут приостановить, если пенсию не получали шесть месяцев подряд.

Что делать, если карту заблокировали или банк прекратил выплаты

Если счет закрыт или карта заблокирована, банк возвращает пенсию в ПФУ, а начисление сохраняется. Откройте новый счет и подайте заявление об изменении реквизитов - фонд выплатит и возвращенные суммы.

Чтобы избежать блокировки, раз в месяц-два делайте покупку или снимайте наличные с пенсионной карты, следите за сроком действия карты и своевременно перевыпускайте ее, а раз в несколько месяцев проверяйте начисления в кабинете ПФУ.

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