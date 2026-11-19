Пенсіонер може будь-коли змінити спосіб отримання пенсії - перевести її з Укрпошти на банківську картку або поміняти один банк на інший. Найшвидше це зробити онлайн на вебпорталі електронних послуг ПФУ, а нові реквізити зазвичай починають діяти з наступного виплатного періоду.

Шахрайство з банківськими картками в Україні - ризик, про який попереджають, але перевести пенсію з «Укрпошти» на картку або змінити один банк на інший можна будь-коли: достатньо подати заяву про зміну способу виплати.

Найшвидше це зробити онлайн на вебпорталі електронних послуг ПФУ або через банк, який сам передасть заяву до фонду. Нові реквізити зазвичай починають діяти з наступного виплатного періоду, нагадує фінансовий портал Concord Fintech.

Які способи виплати пенсії є

Через «Укрпошту» пенсію або приносить листоноша додому за графіком доставочної дільниці, або видають у відділенні за паспортом. Окремої плати за доставку з пенсіонера не беруть. Гроші надходять лише в конкретний день, і отримати їх треба особисто.

На картку пенсію зараховують лише на поточний рахунок, відкритий на ім'я самого пенсіонера в банку, який має договір із Пенсійним фондом. Таких банків кілька десятків, а актуальний перелік публікує офіційний сайт ПФУ. Перелік змінюється: з 1 жовтня 2026 року Укрексімбанк припинив обслуговувати рахунки для виплат фонду, тому перед відкриттям картки варто перевірити, чи є банк у списку.

Як подати заяву про зміну способу виплати

Онлайн-заяву подають в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ, куди входять за допомогою КЕП, «Дія.Підпису» або BankID. Перед стартом підготуйте скан-копії паспорта, РНОКПП і довідку з реквізитами рахунку, де номер вказано у форматі IBAN із 29 символів.

увійдіть до особистого кабінету і відкрийте розділ «Щодо пенсійного забезпечення»;

оберіть «Внесення змін до пенсійної справи», а далі «Заява про зміну способу виплати пенсії»;

вкажіть новий спосіб виплати, назву банку та IBAN рахунку, відкритого на ваше ім'я;

додайте скани паспорта, РНОКПП і реквізитів у форматі JPG або PDF, кожен файл до 1 МБ;

підпишіть заяву електронним підписом і надішліть її до фонду.

Далі стежте за статусом у розділі «Мої звернення» - туди надійде повідомлення про опрацювання. Окремої послуги для зміни способу виплати в застосунку «Дія» немає, але «Дія.Підпис» можна використати для входу в кабінет ПФУ та підписання заяви.

Більшість великих банків під час відкриття пенсійної картки самі оформлюють заяву про переведення пенсії й передають її до ПФУ. Також заяву можна подати особисто в будь-якому сервісному центрі ПФУ, а в багатьох громадах - через ЦНАП, маючи паспорт, РНОКПП і реквізити рахунку.

З якого місяця почнуть діяти нові реквізити

Фонд вносить нові реквізити після перевірки заяви, тому на практиці пенсія переходить на картку чи в інший банк з наступного виплатного періоду. Наприклад, щоб пенсія за жовтень 2026 року надійшла в новий банк, клієнтам Укрексімбанку радили подати заяву до 15 вересня.

Якщо заява надійшла в середині місяця, виплату за поточний місяць можуть ще провести старим способом. Гроші не губляться - просто один раз прийдуть за попередніми реквізитами. Старий рахунок не закривайте, доки на новий не надійде перша пенсія.

Комісії: що безкоштовно, а за що доведеться платити

Зарахування пенсії для пенсіонера безкоштовне, а випуск пенсійної картки в багатьох банках теж нічого не коштує. Але тарифи на зняття готівки в чужих банкоматах, перекази чи обслуговування неактивної картки кожен банк встановлює сам.

Пенсію можна отримувати як на спеціальну пенсійну картку, так і на звичайний поточний рахунок, якщо банк уповноважений, а рахунок відкрито на ім'я пенсіонера. Пенсійні продукти часто мають пільгові тарифи, тож перед вибором банку варто попросити тарифи саме для пенсійного рахунку.

Як не втратити пенсію: блокування і «сплячий» рахунок

Пенсійна картка не має особливого захисту від арешту - виконавець може заблокувати рахунок за боргами. За Законом «Про виконавче провадження» боржник може користуватися одним рахунком у межах двох мінімальних зарплат на місяць, а у 2026 році це 17 294 грн.

Рухом коштів вважається будь-яка видаткова операція: оплата карткою, зняття готівки або переказ. Саме зарахування пенсії операцією не вважається. Якщо операцій немає понад рік, банк повідомляє про це фонд. А за статтею 49 Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» виплату можуть припинити, якщо пенсію не отримували шість місяців поспіль.

Що робити, якщо картку заблокували чи банк припинив виплати

Якщо рахунок закрито або картку заблоковано, банк повертає пенсію до ПФУ, а нарахування зберігається. Відкрийте новий рахунок і подайте заяву про зміну реквізитів - фонд виплатить і повернуті суми.

Щоб уникнути блокування, раз на місяць-два робіть покупку чи знімайте готівку з пенсійної картки, стежте за строком дії картки і вчасно перевипускайте її, а раз на кілька місяців перевіряйте нарахування в кабінеті ПФУ.

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