Спадкоємиця не могла оформити частку квартири майже 16 років через арешт, накладений ще у 2009 році за борги померлого. Верховний Суд пояснив, до кого подавати позов, щоб зняти обмеження та отримати майно.

Оформлення спадщини в Україні може розтягнутися на роки, якщо на успадкованій нерухомості висить арешт через борги померлого. Саме в таку ситуацію потрапила спадкоємиця, яка не могла оформити право на частку квартири: обтяження залишалося в реєстрі майже 16 років.

Арешт на квартиру наклали ще у 2009 році через борги померлого власника. Після його смерті зобов'язання не зникли, а разом зі спадщиною перейшли до спадкоємців. Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

Жінка намагалася зареєструвати свою частку, але державний реєстратор відмовляв, бо на нерухомості залишалося обтяження. Щоб прибрати арешт і оформити право власності, їй довелося йти до суду.

Що вирішив Верховний Суд

Ключове питання у справі було таким: до кого спадкоємець має подавати позов, якщо боржник, за чиїми боргами наклали арешт, уже помер. Верховний Суд пояснив, що відповідачем виступає не померла особа, а кредитор чи орган, в інтересах якого зареєстровано обтяження.

Окремо суд нагадав, що спадкоємці відповідають за борги померлого лише в межах вартості успадкованого майна. Якщо борг виявиться більшим за вартість квартири, із власної кишені нічого доплачувати не доведеться.

У цій справі суди в підсумку стали на бік спадкоємиці. Арешт, який завис у реєстрі на 16 років і вже не мав актуальної підстави, не повинен блокувати оформлення спадщини.

Як зняти арешт та оформити спадщину

Спадкоємцю, який зіткнувся з арештом на успадкованому майні, варто діяти так:

Замовити витяг із Державного реєстру речових прав, щоб побачити, яке саме обтяження зареєстровано.

З'ясувати, в чиїх інтересах накладено арешт і чи досі існує борг, що став його підставою.

Якщо підстава відпала або арешт застарів, подати до суду позов про зняття арешту з майна.

Після рішення суду зареєструвати право власності через нотаріуса.

Перед тим як приймати спадщину, перевірте наявність боргів та обтяжень на майні. Це допоможе уникнути ситуації, коли квартира роками лишається замороженою в реєстрі.

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