Базова соціальна допомога об'єднає п'ять окремих виплат і передбачатиме не лише гроші, а й соціальні послуги та допомогу з пошуком роботи. Заяву можна буде подати у застосунку Дія, а розмір визначатимуть для сім'ї загалом.

Допомога ветеранам у ЦНАП не єдина новинка в соцпідтримці - уже з 2027 року в Україні запрацює базова соціальна допомога, яка замінить п'ять окремих виплат. Законопроєкт про таку модель депутати підтримали ще в жовтні.

Головна відмінність нової програми - гроші рахуватимуть не на кожного члена родини окремо, а на сім'ю загалом. Крім виплати, люди отримуватимуть соціальні послуги та допомогу з пошуком роботи.

Як оформити через Дію

По заяву не доведеться ходити різними установами і збирати паперові довідки. Все робиться у застосунку Дія. Механізм тестують упродовж 2026 року, і передбачений порядок подання заяви збережеться надалі.

Щоб отримати попередній розрахунок виплати, треба авторизуватися в Дії, відкрити розділ «Допомога від держави», вибрати пункт «Базова соціальна допомога» та подати заяву. Після обчислення в застосунок прийде повідомлення із сумою.

Якщо сума підходить сім'ї, можна продовжити оформлення онлайн. Заяву мають підписати цифровим підписом усі повнолітні члени родини.

Скільки платитимуть

Розрахунок робитимуть на основі базової величини 4500 гривень для заявника, дітей до 18 років і людей з інвалідністю. Для інших членів родини враховуватимуть 70% цієї суми.

Варто розуміти: 4500 гривень - це розрахункова база, а не гарантований розмір. Остаточна сума залежить від складу сім'ї та інших умов. За наведеними оцінками, вона може становити 10-15 тисяч гривень.

Допомогу призначатимуть на шість місяців. Після завершення строку її можна продовжити ще на такий самий період.

Коли запрацює і кому можуть відмовити

У листопаді та грудні 2026 року, а також упродовж 2027-го виплату надаватимуть у тестовому режимі. Повноцінний запуск програми запланований на 2028 рік.

У певних випадках родині можуть відмовити. Серед підстав - наявність на банківських рахунках когось із членів сім'ї 100 тисяч гривень або більше, а також здійснення дорогих покупок.

Окремо українці можуть оформити через Дію виплату 2000 гривень на проходження скринінгу здоров'я. Отримати її можна один раз на рік.

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