У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про підвищення допомоги при народженні: за третю й кожну наступну дитину пропонують платити до 1,2 млн грн.

Виплати при народженні дитини в Україні можуть зрости в кілька разів. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує платити до 1,2 млн грн за третю та кожну наступну дитину. Для родин військових додатково передбачено бонус у розмірі 1 млн грн.

Розмір допомоги залежатиме від того, яка це дитина за рахунком. За першу дитину пропонують виплачувати 300 тисяч грн, за другу - 600 тисяч грн, а за третю та кожну наступну - 1,2 млн грн.

Автори ініціативи пояснюють, що такі суми мають стати інструментом підтримки народжуваності та покращення демографічної ситуації. Гроші, на їхню думку, допоможуть родинам частково компенсувати витрати на народження та виховання дітей.

Окремий бонус для сімей військових

Для родин військовослужбовців та учасників бойових дій передбачено додаткову виплату в розмірі 1 млн грн понад основну допомогу.

Якщо норми ухвалять, сім'я військового за першу дитину зможе отримати 1,3 млн грн, за другу - 1,6 млн грн, а за третю - 2,2 млн грн державної підтримки.

Що потрібно знати батькам

Поки що йдеться лише про законопроєкт, який зареєстрували в парламенті. Він ще не ухвалений, тож чинні розміри допомоги при народженні залишаються без змін.

Навколо ініціативи очікується дискусія, адже її реалізація вимагатиме значних бюджетних витрат. Про реєстрацію законопроєкту повідомляє The Page.

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