У столиці скасували річне обмеження на матеріальну допомогу мешканцям пошкоджених і зруйнованих осель. Ті, кому раніше припинили виплати, зможуть отримувати гроші знову за певних умов.

Грошова допомога на оренду житла в Києві тепер надаватиметься довше, ніж раніше - у столиці скасували обмеження на тривалість щомісячних виплат у розмірі 20 тисяч гривень для людей, які втратили можливість жити у власних оселях через російські обстріли.

Про це повідомили в Департаменті соціальної та ветеранської політики КМДА. Йдеться про адресну матеріальну допомогу мешканцям Києва, які через пошкодження або руйнування житла внаслідок російських атак були змушені тимчасово виїхати та орендувати інше помешкання.

Що змінилося у виплатах

Виплата становить 20 тисяч гривень щомісяця і надається як додаткова безповоротна допомога в межах міської програми «Турбота. Назустріч киянам». Наразі її отримують близько 1700 жителів столиці.

Раніше матеріальну допомогу надавали лише протягом 12 місяців. Тепер гроші виплачуватимуть весь період, доки людина не може повернутися до свого житла через його пошкодження або руйнування.

Кияни, яким припинили виплати після закінчення року, можуть поновити їх, якщо помешкання досі непридатне для проживання. Для цього потрібно звернутися до районної державної адміністрації із заявою та двома документами.

Як поновити виплату

Для поновлення слід надати копію акта або витягу з рішення районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо пошкодження чи руйнування житла, а також копію довідки від ОСББ, житлово-будівельного кооперативу або іншої організації, що управляє будинком, про те, що житло залишається непридатним для проживання.

Як оформити допомогу вперше

Для первинного призначення виплати власник пошкодженого житла або один зі співвласників за згодою інших має подати заяву до районної державної адміністрації Києва. Зробити це також може законний представник чи уповноважена особа.

До заяви необхідно додати копію паспорта громадянина України або посвідки на тимчасове проживання, копію РНОКПП, письмову згоду співвласників на визначення отримувача допомоги, документ районної комісії про пошкодження або руйнування житла, довідку від організації, яка обслуговує будинок, про непридатність помешкання, а також документ про право власності з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Заяву можна подати особисто або надіслати поштою до районної держадміністрації чи районного ЦНАПу. Кошти за замовчуванням надходять на «Картку киянина», але можна вказати й номер рахунку IBAN.

Коли виплату можуть припинити

Матеріальну допомогу можуть скасувати, зокрема, якщо житло відновили до придатного для проживання стану або людина придбала інше помешкання в Києві. Підставами також є отримання житлового сертифіката за програмою «єВідновлення», набуття права на інше придатне житло, виїзд за кордон, перебування на повному державному утриманні або смерть отримувача.

По консультації щодо призначення чи поновлення виплат у КМДА радять звертатися до управлінь соціальної та ветеранської політики районних державних адміністрацій Києва.

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