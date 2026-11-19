У застосунку «Резерв+» для військовозобов'язаних з'явилося відображення дати завершення відстрочки. Розповідаємо, що вона означає і чи треба її продовжувати.

Відстрочка в «Резерв+» тепер відображає дату завершення - у застосунку для військовозобов'язаних з'явилося нове поле, завдяки якому чоловік бачить, до якого числа діє його відстрочка від мобілізації.

Раніше в електронному кабінеті показували лише сам статус. Тепер поруч із відстрочкою вказують конкретну дату завершення, і це породило питання: чи треба її продовжувати вручну. Про нове відображення повідомляє The Page.

Що означає дата завершення відстрочки

Дата завершення - це орієнтир, до якого часу підстава для відстрочки лишається чинною. Підставою можуть бути навчання, догляд за близьким із інвалідністю, троє чи більше неповнолітніх дітей або інші випадки, визначені законом.

Якщо підстава нікуди не зникла, відстрочка продовжує діяти, а дані в реєстрі оновлюються автоматично. За даними Politeka, близько 90% документів продовжуються без додаткових дій військовозобов'язаного.

Чи треба продовжувати відстрочку вручну

Для більшості категорій окремо продовжувати відстрочку не потрібно. Статус прив'язаний до підстави: вона діє доти, поки чоловік відповідає її умовам.

Перевірити актуальність можна прямо в застосунку. Якщо дата завершення наближається, а підстава чинна, варто зачекати оновлення реєстру або звірити дані з ТЦК.

Як перевірити статус і оновити дані

Увійдіть у «Резерв+» через застосунок або вебверсію. У картці військовозобов'язаного відображається актуальний статус, а тепер і дата завершення відстрочки.

Що робити, якщо дата завершення наближається

Переконайтеся, що підстава для відстрочки досі чинна.

Якщо підстава зникла, оновіть дані до актуальних.

Якщо в реєстрі помилка, зверніться до ТЦК за місцем обліку.

Раніше Politeka повідомляла, як перевірити, чи діє відстрочка в Резерв+, і чому 90% документів продовжують автоматично.

Також Politeka повідомляла, коли відстрочку в «Резерв+» можуть скасувати достроково.