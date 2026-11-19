Українські школи мають законне право перевіряти військовий облік у 17-річних учнів. Електронний документ із «Резерв+» або «Дії» тепер повністю замінює паперовий військовий квиток.

Військовий облік в Україні тепер стосується і школярів. Навчальні заклади мають законне право перевіряти документи в 17-річних учнів, а електронний документ із «Резерв+» або «Дії» повністю замінює паперовий військовий квиток. Про це повідомили у Львівському ОТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Чи законно школа вимагає військово-облікові документи

Запити від адміністрації шкіл про надання військово-облікових документів - це не власна ініціатива освітян. У Міноборони наголошують, що це пряма вимога постанови уряду №1487 від 30 грудня 2022 року.

Згідно з документом, працівники освіти зобов'язані вести персональний військовий облік допризовників, перевіряти відповідні довідки та зберігати ці дані в особистих справах школярів.

Електронний документ замість паперового

Сьогодні основною формою документа для більшості юнаків став саме електронний варіант. Постанова уряду №559 від 16 травня 2024 року закріплює його повну рівнозначність паперовому військовому квитку.

Тому адміністрація школи не може відмовити учневі, якщо він показує статус на екрані смартфона або приносить роздруковану версію. Обов'язкова умова - наявність згенерованого QR-коду, який підтверджує дані з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

Як 17-річним стати на облік

Згідно з частиною 3 статті 14 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», юнаки зобов'язані стати на облік у рік досягнення 17-річчя. Процедуру проводять щороку з 1 січня по 31 липня.

Пройти постановку на облік учень може двома способами:

дистанційно - уточнити особисті дані та пройти електронну ідентифікацію в кабінеті призовника;

особисто - відвідати районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Лише після цього система зможе згенерувати електронний військово-обліковий документ (е-ВОД). Якщо підліток ще не зареєстрований, школа має право нагадати йому та батькам про необхідність виконати вимоги законодавства.

Які документи потрібні учневі

Уповноважений працівник школи сканує QR-код учня через «Резерв+». На екрані він побачить прізвище та ім'я, дату народження, податковий номер (РНОКПП), категорію обліку та назву ТЦК, за яким закріплений призовник.

Створити таку цифрову виписку можна через портал «Дія» або в застосунку «Резерв+». Сформований електронний ВОД дійсний рівно один рік, після чого дані доведеться оновлювати.

Якщо школа не має технічних засобів для зчитування кодів, до процесу залучають місцевий ТЦК. Для долучення до паперової особової справи учневі достатньо роздрукувати свій цифровий документ.

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