Во время военного положения государство максимально упростило процедуры для водителей. Обменять удостоверение или сдать экзамен теперь можно без привязки к месту регистрации, а в отдельных случаях - даже без медицинской справки. Но есть категории людей, которым в оформлении прав могут отказать.

Во время военного положения государство максимально упростило бюрократические процедуры для водителей. Обменять водительское удостоверение или сдать экзамен теперь можно без привязки к месту регистрации, а в отдельных случаях - даже без медицинской справки. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

В то же время есть четкий перечень оснований, по которым администратор сервисного центра может приостановить оформление документа. Рассказываем, кому именно могут отказать.

Кому могут отказать в оформлении прав

Администратор приостановит оформление, если заявитель не достиг необходимого возраста, подал неполный пакет документов или в государственных реестрах нет данных о регистрации его места жительства либо об окончании автошколы.

Отказ также получат лица, имеющие временное ограничение на управление транспортными средствами или находящиеся в розыске. О таких посетителях сотрудники МВД могут немедленно сообщить в полицию.

Что разрешено водителям во время войны

В законодательстве предусмотрены льготы, которые будут действовать до окончания войны и еще определенное время после отмены военного положения. Просроченные документы остаются действительными: если срок действия первого водительского удостоверения (выданного на 2 года) истек во время войны, им можно легально пользоваться до конца военного положения и еще год после него.

На год также продлеваются права иностранцев, переехавших в Украину на постоянное жительство. Медицинскую справку при обмене можно не подавать: она нужна только тем, кто сдает экзамены впервые или открывает новую категорию.

Сколько стоит оформление удостоверения

Срок изготовления и выдачи водительского удостоверения составляет до 5 рабочих дней. Стоимость зависит от типа обращения:

1320 грн - первичная выдача прав или открытие новой категории со сдачей обоих экзаменов;

1070 грн - открытие более низкой категории (нужно сдать только практику после 20-часового курса);

650 грн - обычная замена документа.

Какие документы нужны

Для оформления прав необходимо обратиться в сервисный центр и предоставить паспорт (подойдет электронный в приложении "Дія" вместе с выпиской о месте жительства), идентификационный код (РНОКПП), квитанцию об оплате и соответствующие свидетельства или справки.

Сдавать теоретический или практический экзамен, получить готовое удостоверение или забрать изъятые права можно в любом отделении МВД страны независимо от того, где обучался ученик.