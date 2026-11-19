Работодатель не может уволить родителя, который сам ухаживает за ребенком, пока второй из родителей проходит военную службу - даже после завершения военного положения.

Увольнение работников, воспитывающих детей во время войны ограничено законом, и эта гарантия остается в силе даже после окончания военного положения. Она защищает беременных женщин, матерей с детьми до трех лет и одиноких матерей с ребенком до 14 лет. Отдельно речь о том из родителей, кто сам ухаживает за ребенком, пока второй из родителей служит.

Дело в том, что запрет на увольнение здесь прописан не в нормах, связанных с военным положением, а в статье 184 Кодекса законов о труде Украины. Поэтому у него нет срока действия, привязанного к войне.

Кого нельзя уволить по инициативе работодателя

Статья 184 КЗоТ защищает от увольнения по инициативе работодателя несколько категорий работников. Среди них - беременные женщины, женщины с детьми до трех лет, а в отдельных случаях - до шести лет, а также одинокие матери с ребенком до 14 лет или ребенком с инвалидностью.

Отдельная норма касается семей, где один из родителей проходит военную службу. Если такой работник сам ухаживает за ребенком, пока второй родитель служит, его не могут уволить, пока длится служба.

Главная особенность в том, что эта гарантия не исчезает автоматически в день окончания военного положения. Она привязана к факту военной службы одного из родителей, а не к действию военного положения.

Что говорит закон о «после военного положения»

Военное положение может завершиться, а военная служба отца или матери - продолжаться. Например, из-за контракта, продления службы или перехода в другие структуры обороны. В таком случае защита от увольнения второго родителя сохраняется.

То есть работодатель не вправе уволить сотрудника только на том основании, что «военное положение закончилось». Пока один из родителей официально служит, а второй в это время ухаживает за ребенком, увольнение по инициативе работодателя запрещено.

Исключения, когда увольнение все же возможно

Запрет не является абсолютным. Уволить такого работника можно в случаях, прямо предусмотренных законом: полная ликвидация предприятия, когда работодатель прекращает деятельность, или за грубое нарушение трудовых обязанностей, например прогул или кражу.

Кроме того, работник вправе уволиться сам по собственному желанию. Ограничение касается только увольнения по инициативе работодателя.

Как защитить свои права

Если работника уволили вопреки гарантии, он может восстановить свои права через суд. Для этого нужно доказать, что на момент увольнения один из родителей находился на военной службе, а работник ухаживал за ребенком.

Больше всего помогут документы: справка из воинской части о прохождении службы, свидетельство о рождении ребенка, приказ об увольнении и трудовая книжка. Срок обращения в суд за восстановлением на работе - один месяц со дня вручения копии приказа об увольнении.

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