Из-за алкогольной, наркотической зависимости, увлечения азартными играми или психического расстройства человека могут лишить права самостоятельно распоряжаться своим имуществом. Суду достаточно, что человек своими действиями ставит себя или семью в тяжёлое материальное положение.

Долги и распоряжение имуществом могут обернуться судебным ограничением прав: в Украине человека могут лишить права самостоятельно распоряжаться своим имуществом. Чаще всего на это жалуются родные тех, кто накопил долги из-за алкоголя, наркотиков или азартных игр.

Речь идёт об ограничении гражданской дееспособности, которое предусматривает статья 36 Гражданского кодекса Украины. Суд принимает такое решение, если человек злоупотребляет алкоголем, наркотическими или токсичными веществами, увлёкся азартными играми или имеет психическое расстройство, из-за которого не в полной мере осознаёт значение своих действий.

Главное условие - своими действиями человек ставит себя, семью или других лиц, которых обязан содержать, в тяжёлое материальное положение. Именно накопленные долги становятся главным доказательством того, что человек не может должным образом распоряжаться деньгами и имуществом.

Кто может обратиться в суд

Заявление об ограничении гражданской дееспособности могут подать члены семьи и близкие родственники - родители, дети, братья и сёстры, - независимо от того, проживают ли они вместе с человеком. Такое право также имеют органы опеки и попечительства, а также психиатрическое или психоневрологическое учреждение, где лицо лечится.

Дело суд рассматривает в отдельном производстве. К заявлению обычно прилагают доказательства долгов, показания родственников и медицинские документы о зависимости или заключение врача о психическом расстройстве.

Что может и чего не может такой человек

После решения суда над лицом устанавливают попечительство, это прямо предусматривает статья 37 Гражданского кодекса. Попечитель контролирует финансы. Сам человек может самостоятельно заключать лишь мелкие бытовые сделки - то есть обычные бытовые покупки небольшой стоимости.

Продать или подарить квартиру или машину, снять крупную сумму со счёта либо получить зарплату без согласия попечителя уже не получится. Каждая такая сделка требует письменного согласия, а без него её можно признать недействительной.

Как избежать ограничения прав

Ограничение прав - не обязательное следствие долгов. Человек может сам обратиться за лечением от зависимости либо подать заявление о самоограничении от азартных игр, чтобы его не допускали в казино и онлайн-казино. Это помогает не наращивать новые долги.

Стоит и вовремя договариваться с кредиторами о реструктуризации долга, чтобы дело не дошло до суда. Если обстоятельства изменились - человек избавился от зависимости и решил финансовые проблемы, - он вправе через суд восстановить полную гражданскую дееспособность.

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