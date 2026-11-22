На этой неделе Скорпионам придётся балансировать между желанием размахнуться в тратах и необходимостью сохранять трезвый ум, особенно дома.

Работа и финансы

В начале недели, в понедельник, вами будет руководить желание делать всё с размахом - "чем больше, тем лучше" станет вашим девизом. Причины такого настроя скорее философские, чем практические, но результат будет иметь вполне финансовое измерение. Уже во вторник вы можете стать обладателем неожиданно дорогой вещи - картины, мебели или даже одежды, - и немного смущаться из-за этой покупки.

Прогноз на эту неделю обнародовало издание Horoscope.com, и астрологи советуют Скорпионам трезво оценивать свои аппетиты к масштабным тратам, чтобы эмоциональный порыв не ударил по кошельку сильнее, чем хотелось бы.

Отношения

В пятницу и субботу именно дома понадобятся ваши способности решать проблемы. Возможно, придётся выступить посредником в семейном вопросе или помочь близкому человеку распутать сложную ситуацию. Ваша рассудительность и умение видеть суть пригодятся, поэтому не избегайте разговоров, даже если они кажутся неудобными. Именно сейчас родные особенно нуждаются в вашей поддержке, и тёплые слова значат больше, чем подарки или жесты.

Здоровье и энергия

В середине недели стоит перейти в режим самодисциплины: вместо частых походов в кафе или рестораны приготовьте себе что-то простое дома. Это не только сохранит бюджет, но и поможет сосредоточиться на нематериальных вещах - например, на планах относительно собственного будущего. Попробуйте определить для себя чёткое направление движения на ближайшие месяцы. В воскресенье ваше воображение разыграется в полную силу, подарив приятные ощущения и вдохновение - используйте этот день для отдыха, творчества или просто мечтаний, которые заряжают энергией.

Лучшие дни недели

Самыми продуктивными днями станут пятница и суббота: именно тогда ваши практические навыки и способность находить решения принесут ощутимую пользу в семейных делах. А воскресенье порадует лёгкостью и приятными фантазиями, которые помогут восстановить силы перед новой неделей.