Психологическая поддержка в школах стала частью плана изменений, но родителей не меньше волнует, что ребенок ест в школьной столовой. Нарушения в организации питания учеников - прямая ответственность школы и поставщика. У родителей есть четкие права, если в столовой выявили нарушения.
Питание учеников регулируют санитарный регламент для учреждений общего среднего образования и закон о безопасности пищевых продуктов. Надзор за безопасностью школьной еды осуществляет Госпродпотребслужба. Ее специалисты проводят плановые и внеплановые проверки школьных столовых и буфетов, а родители могут стать заявителями такой проверки. О правах родителей в случае нарушений в школьных столовых рассказали в Судебно-юридической газете.
Чаще всего во время проверок фиксируют: просроченные продукты, отсутствие документов о качестве, нарушение условий хранения, несоответствие блюд утвержденному меню и несоблюдение температурного режима. Все эти факты - основание для предписания об устранении нарушений и штрафа.
Кто отвечает за питание учеников
За организацию питания в школе отвечает ее руководитель - директор. Он обязан обеспечить безопасные условия и заключить договор с организатором питания. В свою очередь, поставщик или организатор питания отвечает за качество и безопасность продуктов, которые доставляет, согласно договору и принципам НАССР.
Если Госпродпотребслужба выявила нарушение санитарно-гигиенических правил, виновное должностное лицо могут привлечь к административной ответственности со штрафом. Руководителя учреждения также обязывают устранить недостатки в определенный срок и отчитаться об этом.
Куда обращаться родителям
Если ребенок рассказал о грязи в столовой, испорченной или невкусной еде, родители могут действовать поэтапно:
- Сначала подать письменное заявление директору школы, зафиксировав дату и входящий номер обращения.
- Если реакции нет - обратиться к учредителю учреждения: управление образования или местный совет.
- Эффективнее всего - подать заявление в территориальное управление Госпродпотребслужбы о проведении внеплановой проверки.
- Также можно позвонить на правительственную горячую линию и оставить обращение через контакт-центр.
Родители как заявители имеют право присутствовать во время проверки и ознакомиться с ее результатами. Если же ребенок отравился или плохо себя чувствует после еды, сначала обратитесь к семейному врачу - этот случай станет основанием для эпидрасследования.
Что указать в жалобе
В заявлении в Госпродпотребслужбу стоит указать:
- название и адрес школы;
- дату и время, когда заметили нарушение;
- что именно произошло - описание продуктов, меню, состояние помещения;
- фото или видео, если есть;
- контактные данные заявителя.
Решение о проверке принимают в течение нескольких рабочих дней, а о результатах письменно сообщают заявителю. Жалоба родителей - реальный рычаг, который заставляет школу и поставщика навести порядок в столовой.
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