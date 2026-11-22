Если родители заметили нарушения в школьной столовой, у них есть право на жалобу. Рассказываем, куда обращаться, кто отвечает за питание и что указать в заявлении.

Психологическая поддержка в школах стала частью плана изменений, но родителей не меньше волнует, что ребенок ест в школьной столовой. Нарушения в организации питания учеников - прямая ответственность школы и поставщика. У родителей есть четкие права, если в столовой выявили нарушения.

Питание учеников регулируют санитарный регламент для учреждений общего среднего образования и закон о безопасности пищевых продуктов. Надзор за безопасностью школьной еды осуществляет Госпродпотребслужба. Ее специалисты проводят плановые и внеплановые проверки школьных столовых и буфетов, а родители могут стать заявителями такой проверки. О правах родителей в случае нарушений в школьных столовых рассказали в Судебно-юридической газете.

Чаще всего во время проверок фиксируют: просроченные продукты, отсутствие документов о качестве, нарушение условий хранения, несоответствие блюд утвержденному меню и несоблюдение температурного режима. Все эти факты - основание для предписания об устранении нарушений и штрафа.

Кто отвечает за питание учеников

За организацию питания в школе отвечает ее руководитель - директор. Он обязан обеспечить безопасные условия и заключить договор с организатором питания. В свою очередь, поставщик или организатор питания отвечает за качество и безопасность продуктов, которые доставляет, согласно договору и принципам НАССР.

Если Госпродпотребслужба выявила нарушение санитарно-гигиенических правил, виновное должностное лицо могут привлечь к административной ответственности со штрафом. Руководителя учреждения также обязывают устранить недостатки в определенный срок и отчитаться об этом.

Куда обращаться родителям

Если ребенок рассказал о грязи в столовой, испорченной или невкусной еде, родители могут действовать поэтапно:

Сначала подать письменное заявление директору школы, зафиксировав дату и входящий номер обращения.

Если реакции нет - обратиться к учредителю учреждения: управление образования или местный совет.

Эффективнее всего - подать заявление в территориальное управление Госпродпотребслужбы о проведении внеплановой проверки.

Также можно позвонить на правительственную горячую линию и оставить обращение через контакт-центр.

Родители как заявители имеют право присутствовать во время проверки и ознакомиться с ее результатами. Если же ребенок отравился или плохо себя чувствует после еды, сначала обратитесь к семейному врачу - этот случай станет основанием для эпидрасследования.

Что указать в жалобе

В заявлении в Госпродпотребслужбу стоит указать:

название и адрес школы;

дату и время, когда заметили нарушение;

что именно произошло - описание продуктов, меню, состояние помещения;

фото или видео, если есть;

контактные данные заявителя.

Решение о проверке принимают в течение нескольких рабочих дней, а о результатах письменно сообщают заявителю. Жалоба родителей - реальный рычаг, который заставляет школу и поставщика навести порядок в столовой.

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