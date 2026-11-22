Национальный банк Украины и регулятор фондового рынка согласовали законопроект о криптовалютах. Документ вводит лицензирование криптокомпаний и определяет, кто будет отвечать за допуск игроков на рынок.

Закон о криптовалютах в Украине наконец сдвинулся с места - Национальный банк и регулятор фондового рынка согласовали совместный законопроект, который должен поставить крипторынок в правовое поле.

Об этом сообщает Mind. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) вместе с НБУ согласовали, кто именно будет отвечать за допуск игроков на рынок виртуальных активов в Украине.

Ключевое изменение - криптокомпании будут работать по лицензиям. Комиссия будет отвечать за допуск компаний на крипторынок и выдавать лицензии. Обменники, биржи и другие сервисы с виртуальными активами получат официальный статус вместо работы в серой зоне.

Сейчас криптовалюта в Украине фактически не урегулирована. Закон «О виртуальных активах» приняли еще в 2022 году, но он так и не заработал - для этого не хватало изменений в Налоговый кодекс.

Согласованный документ должен это исправить. НКЦБФР станет главным регулятором крипторынка: она будет решать, кого пускать на рынок, выдавать лицензии и следить за соблюдением правил. Национальный банк сосредоточится на своей части надзора.

Что это значит для обычных пользователей

Пока документ не принят окончательно, для владельцев биткоина и других монет ничего не изменилось. Однако после того, как закон вступит в силу, люди получат больше защиты: работать можно будет только с лицензированными сервисами, поэтому риск наткнуться на мошенническую платформу снизится.

Еще одно последствие - легализация доходов. Когда рынок получит четкие правила, украинцам станет проще официально декларировать прибыль от крипты, а у банков появится понятный механизм для работы с такими средствами.

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