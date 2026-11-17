Експерт назвав головні причини подорожчання долара: імпорт пального, потреби армії та держави. Розбираємось, що це означає для курсу і цін.

Курс долара в Україні знову змінюється, і цього разу тиск на гривню йде не від ажіотажу населення, а від реальних потреб економіки та держави. Імпорт пального, закупівлі для армії та енергетичного сектору створюють додаткове навантаження на валютний ринок.

Про це в подкасті «Це База» розповів голова правління «Глобус Банку» Сергій Мамедов. За його словами, головні покупці валюти сьогодні - це держава та армія.

Хто найбільше купує валюту в Україні

За словами Мамедова, серед головних покупців валюти - держава та армія. Йдеться про закупівлі пального, озброєння, енергетичного обладнання та інших необхідних для країни ресурсів. Усі ці потреби передбачають імпорт, а отже, потребують валютних розрахунків.

Одночасно на валютний ринок впливають і потреби бізнесу. Компанії купують за кордоном товари, матеріали, дизельне пальне та інші ресурси. Чим дорожчі ці закупівлі, тим більше валюти потрібно бізнесу.

«Пальне дорожчає, суми закупівель збільшуються, Україна змушена більше імпортувати, а бізнес має захищати себе від ризиків», - пояснив банкір.

Він додав, що попри зростання попиту на валюту, проблеми з експортом залишаються серйозним викликом для валютного ринку. Дисбаланс між тим, скільки Україна продає за кордон і скільки купує, тисне на гривню.

Чи є ажіотажний попит на валюту

Мамедов не вважає, що нині в Україні спостерігається ажіотажний попит на іноземну валюту з боку населення. Збільшення обсягів продажу валюти Національним банком він пов'язує насамперед із потребами енергетики та війною.

Попит формується через усю систему валютних операцій. Державні закупівлі, потреби бізнесу в розрахунках із закордонними партнерами та інші платежі можуть збігатися в часі й створювати додаткове навантаження на ринок.

Чому НБУ не утримує конкретний курс

За словами голови правління «Глобус Банку», Національний банк має достатньо інструментів для впливу на валютний ринок, зокрема міжнародні резерви. Однак мета регулятора полягає не в утриманні конкретної цифри, а в забезпеченні монетарної стабільності.

Банкір пояснив, що НБУ поступово переходить до більшої гнучкості валютного курсу, допускаючи його коливання в обидва боки. Такий підхід дає змогу уникати різких і неконтрольованих змін, водночас не витрачаючи надмірну кількість резервів.

Мамедов наголосив, що нинішні коливання курсу не створюють критичних проблем для фінансової системи.

Навіщо Україні міжнародна допомога

Окремим чинником стабільності валютного ринку залишається міжнародна фінансова допомога. Україна значною мірою залежить від коштів партнерів, які надходять у валюті та допомагають покривати потреби держави.

Якщо міжнародна підтримка припиниться, резерви можуть швидко скоротитися, а ситуація на валютному ринку суттєво ускладниться. Тому, на думку Мамедова, важливо не лише покривати поточні видатки, а й використовувати міжнародну допомогу для розвитку економіки, створення підприємств та залучення інвестицій.

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