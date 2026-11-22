Водолеям на этой неделе стоит чередовать опору на друзей с терпением в середине недели - и дождаться самого яркого момента в конце.

Неделя с 23 по 29 ноября для Водолеев состоит из трёх выраженных этапов: лёгкое и поддерживающее начало, более сдержанная середина и по-настоящему вдохновляющий финал. Прогноз на этот период опубликовало издание Horoscope.com, и его стоит сверить со своими планами. А какие сюрпризы готовит эта неделя Близнецам, Politeka писала в отдельном гороскопе для Близнецов.

Работа и финансы

В понедельник и вторник рабочие дела идут легко благодаря поддержке коллег и знакомых - именно командная работа и обмен идеями дают лучший результат. А вот среда и четверг требуют дисциплины: это не самый удачный момент для важных решений или ожидания чётких ответов от партнёров или руководства - информация может поступать медленнее, чем хотелось бы. Водолеям стоит использовать эти дни для рутинных задач, проверки документов и финансовых расчётов, а не для запуска нового. Зато с пятницы энергия резко возрастает: появляется вдохновение и ощущение собственной значимости, что хорошо подходит для презентаций, переговоров или новых инициатив.

Отношения

Начало недели - отличное время для общения в кругу друзей. Атмосфера напоминает поддержку команды единомышленников: каждый делится своей «специализацией», и вместе вы чувствуете себя сильнее. Это удачный момент для совместных дел, волонтёрства или просто тёплых встреч. В середине недели стоит быть терпеливее в личных разговорах - не все вопросы получат желаемый ответ сразу, и лучше не форсировать важные темы. Зато пятница и выходные возвращают лёгкость: именно тогда отношения, включая романтические, расцветают естественно и без лишних усилий.

Здоровье и энергия

Первая половина недели дарит ощущение лёгкости, похожее на полёт над облаками, так что стоит воспользоваться этим для активности на свежем воздухе или спорта в компании. В среду-четверг тело и разум требуют большей дисциплины: регулярный режим сна, умеренная нагрузка и спокойный темп помогут пережить этот сдержанный период без лишней усталости. А вот с пятницы силы прибывают сами - появляется прилив энергии, который стоит направить на себя: новую привычку, прогулку или просто приятный отдых после насыщенной недели.

Лучшие дни недели

Понедельник и вторник заслуживают внимания благодаря поддержке окружения и лёгкой атмосфере для совместных дел. Но настоящей вершиной недели станет пятница - именно тогда Водолеи почувствуют прилив вдохновения, энергии и уверенности в собственной значимости. Это хорошее настроение, по прогнозу, продержится и в субботу с воскресеньем, так что выходные стоит использовать для важных личных планов или просто для удовольствия.

Ранее Politeka сообщала, гороскоп для Стрельца на неделю с 23 по 29 ноября: в какой день стоит себя поберечь.

Ранее Politeka сообщала, гороскоп для Тельца на неделю с 23 по 29 ноября: когда не стоит рисковать.

Также Politeka писала, гороскоп для Рака на неделю с 23 по 29 ноября: когда стоит восстановить силы.