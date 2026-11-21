В декабре 2026 года прогнозируют несколько мощных магнитных бурь. Сильнейший всплеск месяца, по предварительным прогнозам, придется на 24-25 декабря, то есть на само Рождество.

Магнитные бури и самочувствие снова на повестке дня в конце года. По данным Центра прогнозирования космической погоды (NOAA), в декабре 2026 года Украину ждут несколько мощных геомагнитных штормов, а сильнейший всплеск месяца придется на само Рождество.

Каким будет геомагнитный фон в декабре

Магнитная буря - это реакция магнитного поля Земли на потоки солнечной плазмы. Когда заряженные частицы ударяются о магнитосферу, она начинает колебаться. Острее всего это чувствуют метеозависимые люди и пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Самыми спокойными, по данным специалистов NOAA, будут периоды 1-5, 7-13 и 16-23 декабря. В эти дни геомагнитный фон будет оставаться стабильным, а индекс Kp будет держаться на уровне 2-3 баллов. Лучшим окном для сложных проектов или длительных переездов называют 10-13 декабря.

Умеренное возмущение ожидают 6 декабря - тогда индекс Kp может подняться до 4 баллов. Полноценной бурей это еще не считают, однако сверхчувствительные люди могут почувствовать легкую усталость или сонливость.

Когда придет сильнейшая буря

Самые ощутимые периоды придутся на 14-15 и 24-25 декабря. 14-15 декабря прогнозируют слабый шторм уровня G1 - вероятное повторение влияния корональной дыры, которую фиксировали еще в середине ноября.

Сильнейший геомагнитный удар месяца ожидают 24-25 декабря, в разгар рождественских хлопот и застолий. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями советуют особенно беречь себя, не переутомляться и держать под рукой тонометр.

Прогноз на последнюю неделю 2026 года, 26-31 декабря, пока уточняется. Специалисты напоминают: процессы на Солнце невозможно предсказать стопроцентно, ведь локальные выбросы плазмы могут спровоцировать внеплановые колебания магнитосферы в любой момент.

Как уберечь самочувствие во время магнитных бурь

Чтобы опасные даты не застали врасплох, стоит заранее поддержать организм несколькими простыми привычками.

Спите не менее 7-8 часов в сутки: полноценный отдых помогает нервной системе и сосудам легче адаптироваться.

В дни всплесков уменьшите количество соленой, острой и жирной пищи, алкоголя и крепкого кофе. Замените их травяными настоями, легкими супами и сезонными овощами.

Пейте чистую негазированную воду: она предотвращает сгущение крови и уменьшает риск головной боли.

В неблагоприятные дни не планируйте изнурительных тренировок или сложных переговоров, вместо этого найдите время для спокойной прогулки.

Ранее Politeka сообщала, сколько продлится шторм уровня G1.

Также Politeka сообщала, когда магнитосфера снова станет неспокойной.