В Украине появилась петиция с призывом ввести ежемесячные государственные выплаты на каждого ребенка до достижения совершеннолетия. Авторы считают, что родители нуждаются в системной финансовой поддержке.

Детские выплаты для семей в Украине могут стать ежемесячными вплоть до совершеннолетия ребенка. На официальном портале петиций появилась новая инициатива - авторы предлагают платить государственные деньги родителям на каждого ребенка, пока ему не исполнится 18 лет.

Сейчас помощь на детей в Украине в основном носит ограниченный характер. Отдельные выплаты предусмотрены при рождении, для многодетных семей, на детей с инвалидностью или в рамках программы «Дія». Новая петиция предлагает сделать поддержку регулярной и для всех без исключения.

Авторы обращения подчеркивают, что расходы на содержание ребенка не исчезают после трех лет - наоборот, с возрастом они растут. Одежда, школьные принадлежности, кружки, лечение - все это ложится на плечи семьи, и разовая помощь при рождении эту проблему не решает.

Что именно предлагают авторы

Идея проста: ежемесячная фиксированная выплата на каждого ребенка, независимо от доходов семьи. Средства, по мнению инициаторов, должны поступать до достижения ребенком 18 лет, и их можно было бы получать через «Дію» или органы соцзащиты.

Пока это именно петиция, а не принятый закон. Чтобы инициативу рассмотрела Верховная Рада, она должна набрать необходимое количество подписей. Только после этого вопрос могут вынести на обсуждение профильного комитета.

Что сейчас получают родители в Украине

Для сравнения стоит напомнить действующие выплаты. При рождении ребенка государство платит более 41 тысячи гривен, однако их выплачивают частями в течение нескольких лет. Единоразовая сумма на первую выплату составляет около 10 тысяч гривен.

Родители-одиночки, малообеспеченные семьи и семьи с детьми с инвалидностью получают отдельные пособия. Но универсальной ежемесячной выплаты на каждого ребенка, которой добиваются авторы петиции, в государстве пока нет.

Как поддержать инициативу

Подписать петицию можно на официальном сайте обращений к Кабмину. Для этого нужна электронная подпись или авторизация через «Дію». После сбора 25 тысяч голосов инициативу передадут на рассмотрение правительства.

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