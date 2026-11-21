Кабинет Министров обновил правила получения и подтверждения статуса критически важного предприятия. Новые нормы действуют с 27 октября 2026 года согласно постановлению №1328 и меняют порядок бронирования работников, квоты и критерии оценки бизнеса.

Бронирование работников от мобилизации изменилось - Кабинет Министров обновил правила, по которым предприятия получают и подтверждают статус критически важных для жизнедеятельности страны. Новые нормы действуют с 27 октября 2026 года согласно постановлению №1328 и затрагивают бронирование, квоты и критерии оценки бизнеса.

Как сообщает Минэкономики, к критически важным сферам теперь относятся отрасли, обеспечивающие обороноспособность и макрофинансовую устойчивость государства, жизнеобеспечение населения и работу критической инфраструктуры.

Среди них - оборонно-промышленный комплекс, топливно-энергетический комплекс, аварийно-спасательные службы, добывающая и перерабатывающая промышленность, строительство, агропроизводство и продовольственная безопасность, транспорт и логистика, информационные технологии и связь, банковская деятельность, здравоохранение, розничная торговля, жилищно-коммунальное хозяйство, а также культура и другие сферы по согласованию с Координационным центром.

Сейчас 90% госорганов уже пересмотрели критерии критичности. Министерства и ОВА проработали отраслевые и региональные требования, а Координационный центр согласовал обновленные критерии. Согласованные критерии утверждаются приказами соответствующих органов и вступают в силу после регистрации в Минюсте в срок до 5 рабочих дней.

Для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и топливно-энергетического комплекса (ТЭК) установлена квота бронирования на уровне 95%. Работники, непосредственно задействованные в производстве и аварийно-восстановительных работах, сохраняют бронирование. Квоту свыше 95% могут предоставить по обоснованному решению Минобороны или Минэнерго с учетом рекомендаций Координационного центра.

Для предприятий, у которых статус критичности завершается в ноябре-декабре 2026 года, подготовлен проект решения о продлении этого статуса на 31 день. Это даст бизнесу время подтвердить критичность по новым требованиям без остановки работы.

Как оформить бронирование

Если критерии для предприятия не изменились, статус критически важного сохраняется до завершения установленного срока, а плановое подтверждение происходит в обычном порядке.

Документы на подтверждение статуса рекомендуется подавать за 2-3 месяца до завершения срока его действия. Предприятия, получившие статус по критериям, которые отменяются, потеряют его, но смогут повторно подать документы по другим действующим критериям.

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