Во время лечения после боевой травмы военнослужащий имеет право на дополнительную выплату до 100 тысяч гривен. Однако есть случаи, когда воинская часть может отказать в этих деньгах, и важно знать, как действовать в такой ситуации.

Денежное довольствие военных во время лечения после ранения зависит не только от тяжести травмы, но и от того, как именно оформлены документы. Боевая травма дает право на дополнительную выплату до 100 тысяч гривен, однако воинская часть может отказать, если есть основания сомневаться в связи повреждения с исполнением служебных обязанностей.

Речь идет об одноразовой денежной помощи, которую военнослужащий получает в случае ранения, контузии или увечья, связанных с защитой Родины. Сумма в 100 тысяч гривен выплачивается дополнительно к основному денежному довольствию, которое продолжает начисляться все время пребывания в больнице.

Когда выплату могут не дать

Самая частая причина отказа - отсутствие или неправильное оформление справки об обстоятельствах травмы. Этот документ составляется по результатам служебного расследования, и если в нем указано, что повреждения получены не во время исполнения обязанностей военной службы, выплата за боевую травму не назначается.

Также отказать могут, если травму квалифицировали как несчастный случай или как полученную по вине самого военного - например, из-за нарушения мер безопасности или в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В таких случаях вместо статуса «боевая травма» записывают другую формулировку, и сумма выплаты будет значительно меньше или ее вообще не будет.

Еще один распространенный случай - когда комиссия части не подтверждает связь травмы с боевыми действиями, ссылаясь на то, что повреждение получено вне зоны выполнения заданий или в отпуске. Здесь решающую роль играет заключение ВВК и приказ командира части.

Что делать, если отказали

Как объясняют юристы портала «Судебно-юридическая газета», отказ в назначении выплаты за боевую травму можно обжаловать. Первый шаг - потребовать письменный ответ с указанием причин. Далее - обратиться к командованию высшего уровня или в военную прокуратуру.

Если решение части признают неправомерным, его можно обжаловать в административном суде. Практика показывает: суды часто встают на сторону военнослужащего, если доказано, что травма получена во время исполнения служебных обязанностей, а в отказе допущены формальные нарушения.

Какие документы нужны

Для назначения выплаты военному необходимо собрать: справку об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья), выписку из приказа командира о результатах расследования, а также медицинские документы, подтверждающие лечение. Ключевой момент - чтобы во всех бумагах травма была обозначена именно как «боевая».

Важно не медлить: срок на подачу документов ограничен, и чем быстрее военный оформит все бумаги еще во время пребывания в госпитале, тем больше шансов получить выплату без задержек и лишних споров с частью.

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