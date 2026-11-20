В Верховной Раде объяснили, планируют ли менять правила мобилизации: призыву, как и раньше, подлежат мужчины от 25 до 60 лет, а автоматического освобождения после 50 лет законодательство не предусматривает.

Бронирование от мобилизации в Украине - тема, которая волнует многих военнообязанных. Теперь в Верховной Раде объяснили, будут ли менять возрастные рамки призыва на военную службу.

Об этом в интервью «РБК-Украина» рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. По его словам, среди законодательных предложений сейчас нет ни одной инициативы о повышении или снижении мобилизационного возраста.

Действующие правила предусматривают мобилизацию военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, и депутаты Верховной Рады сейчас не рассматривают возможность изменения этих рамок.

Снизят ли нижнюю границу возраста

Депутат допускает: даже если бы появились инициативы снизить мобилизационный возраст до 20, 22 или 18 лет, вряд ли они получили бы необходимую поддержку в парламенте.

В то же время секретарь профильного комитета Роман Костенко сообщил, что Генштаб обсуждает возможное снижение мобилизационного возраста в рамках радикальных изменений в процессе мобилизации. По его словам, можно ожидать и ограничения призыва мужчин старше 50 или 55 лет, за исключением тех, кто имеет дефицитные для армии специальности.

Мужчины от 50 до 60 лет

Вениславский подчеркнул: мужчины в возрасте от 50 до 60 лет остаются военнообязанными. Их мобилизуют менее активно, чем раньше, поскольку не все могут эффективно выполнять боевые задачи.

Однако рассчитывать на автоматическое освобождение от мобилизации после достижения 50 или 55 лет не стоит. Законодательство такого механизма не содержит, поэтому мужчины этой возрастной категории могут получать повестки.

Учеба дает отсрочку

Отдельно депутат обратил внимание на рост числа мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, которые поступают в учебные заведения. Учеба при определенных условиях остается законным основанием для отсрочки от мобилизации.

Кого призывают сейчас

Военнообязанными являются мужчины от 25 до 60 лет, независимо от того, исполнилось ли им 50.

Нижнюю границу в 25 лет пока не снижают, инициатив об этом в Раде нет.

После 50 лет автоматического освобождения не предусмотрено - повестку могут вручить.

Учеба при определенных условиях дает право на отсрочку.

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