Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 20 по 26 ноября обещает постепенное похолодание: максимальная дневная температура упадет с +8° до -1°, а осадки прогнозируют целых пять дней из семи.

Синоптики предупреждали о резком похолодании еще на прошлой неделе, и новые данные подтверждают, что тенденция к снижению температуры в Харьковской области продолжится и дальше: с 20 по 26 ноября столбики термометров днем опустятся с +8° до -1°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура в течение недели будет колебаться в пределах от -1° до +8°, а ночная - от -2° до +7°.

В пятницу, 20 ноября, в области будет облачно, возможны осадки. Днем воздух прогреется до +8°, а ночью температура опустится до +3°.

В субботу, 21 ноября, облачность ожидается с прояснениями, осадков не предвидится. Днем все еще сохранится отметка +8°, а ночью потеплеет до +7°.

В воскресенье, 22 ноября, небо будет малооблачным, однако синоптики не исключают осадков. Дневная температура опустится до +5°, ночная - до +3°.

В понедельник, 23 ноября, сохранится малооблачная погода без осадков. Днем термометры покажут +5°, а ночью похолодает до 0°.

Во вторник, 24 ноября, синоптики прогнозируют осадки. Днем и ночью температура удержится на отметке +1°.

В среду, 25 ноября, также возможны осадки. Воздух днем прогреется лишь до 0°, а ночью похолодает до -2°.

В четверг, 26 ноября, погода останется дождливой. Это будет самый холодный день недели: днем ожидается -1°, ночью - также -1°.

Итак, самыми теплыми в Харьковской области будут пятница и суббота, 20-21 ноября, когда днем воздух будет прогреваться до +8°. Самым холодным синоптики обещают четверг, 26 ноября, - всего -1° днем. Перепад дневной температуры за неделю достигнет 9°. Осадки прогнозируют сразу пять дней из семи - в пятницу, воскресенье, вторник, среду и четверг.

Из-за частых осадков и постепенного похолодания стоит заранее позаботиться о зонте и обуви с хорошей подошвой, а за рулем - быть особенно внимательными из-за мокрого дорожного покрытия. Поскольку к концу недели температура опустится ниже нуля, пожилым людям и тем, кто имеет хронические заболевания, синоптики советуют одеваться теплее и избегать длительного пребывания на холоде.

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